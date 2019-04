Kotimaa

Helsingin suunnitelmille takaisku: Ministeriö palautti Malmin lentokentän suojeluasian ely-keskukselle

5.4. 12:46

Malmin lentokentän suunnitelmille takapakkia.

Ympäristöministeriö on palauttanut Helsingin Malmin lentokentän suojeluasian Uudenmaan ely-keskuksen uudelleenkäsittelyyn. Päätös palautettiin, sillä siitä ei käy riittävästi ilmi, miten ely-keskus on alkuperäistä päätöstä tehdessään soveltanut lakia rakennusperinnön suojelemisesta.



Käytännössä tämä tarkoittaa, että ely-keskuksen on käsiteltävä rakennusperintölain soveltamista ja ratkaistava, tuleeko asiaa vielä selvittää lisää ennen uuden päätöksen antamista.



Automaattisesti ympäristöministeriön päätös ei tarkoita koko Malmin lentokentän kohtalon uudelleenarviointia, vaan tämä jää ely-keskuksen harkintaan, kerrotaan ministeriöstä.



Helsingin kaupunki on suunnitellut rakentavansa Malmin lentokentän paikalle asuinaluetta, jonka rakentaminen alkaisi 2020-luvulla.