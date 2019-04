Kotimaa

Lasse Lehtisen kolumni: Suomalaisen klubin Trump

syntyi jo vuonna 1876 nimellä Luku- ja Konversationi-klubbi Helsingissä, kun sen säännöt vahvistettiin keisarillisessa senaatissa. Tänä päivänä Klubilla on jäseniä yli 3 000, keski-ikä on noin 60 vuotta.Klubi-iltojen ohjelmatoiminta, samoin kuin harrastus- ja virkistystarjonta, ovat korkeata tasoa. Klubin lehti on viime vuosina ollut järjestölehdeksi harvinaisen laadukas. Lounasaikaan klubin tilat toimivat olo- ja ruokahuoneina monelle kypsään ikään varttuneelle miehille, jotkut jo leskimiehiä.Suomessa on perustuslain takaama kokoontumisvapaus. Klubeja saa perustaa miehille tai naisille, yhdessä ja erikseen, vaikkapa pelkästään vasenkätisille ja sinisilmäisille, kunhan toiminta on kaikin puolin laillista. Pelkkää miesten klubia voi siis myös aivan hyvin perustella, jopa tähän maailman aikaan.Naisia ei toistaiseksi ole meille hyväksytty, mutta siitäkin on ajan hengen mukaisesti ruvettu keskustelemaan. Jos (ja kun) tämä asia tulee käsittelyyn, antaisin naisten tulla. Tuskin he meidät ompeluseuraksi muuttaisivat. Tyydyn myös siihen, jos enemmistö päättää pitää asian tilan ennallaan.lehti julkaisi viime vuoden lopulla laajan selostuksen naisten jäsenyydestä käydystä keskustelusta. Tilaisuus päätyi kannattamaan jäsenkyselyä, joka avaisi klubilaisten mietteitä asiasta laajemmin. Tämä ajatusten vaihto samoin kuin lehden aiheelle antama huomio ei kuitenkaan miellyttänyt nykyistä puheenjohtajaa.Hän on insinöörineuvos ja eläkeläinen Matti ”Hiljanen” Viljanen, muun muassa Akavan entinen puheenjohtaja. Liikanimensä mies on ansainnut tavasta nujertaa eri mieltä olevat äänensä volyymilla. Akavassa sanottiin myös, että ”puheenjohtajamme on norsu, joka kantaa omaa posliinikauppaa mukanaan”.Viljanen esitti joulukuun johtokunnan kokouksessa lehden päätoimittajan eroa. Se tapahtui yllättäen ja valmistelematta, esityslistan ulkopuolelta. Varapuheenjohtaja kiirehti kannattamaan, asiasta ei keskusteltu. Nuija kopahti saman tien pöytään.Lehden toimitus päätti heti seuraavana päivänä erota. Toimitus koki päätoimittajan potkut epäluottamuslauseena lehden linjaa kohtaan. Kirjeessään johtokunnalle toimitus piti prosessia sekä yllättävänä että hyvän hallintotavan vastaisena.”Emme voi jatkaa yhteistyötä Klubin johdon kanssa, jonka näkemys klubilehden linjasta ja roolista poikkeaa täysin toimituksen näkemyksestä.” Yhdessä yössä korkeatasoisesti toimitettu järjestölehti menetti noin 300 miestyövuotta huikeata journalistista osaamista ja kokemusta, joukossa maankuuluja päätoimittajia.viikkoa sitten ilmestyi vuoden ensimmäinen Klubilehti, jonka sivumäärä oli tavallista pienempi ja ulkoasukin toisenlainen. ”Nämä muutokset eivät ole harkittuja uudistuksia, vaan harkitsemattoman päätöksen seurausta”, erotettu päätoimittaja Timo Martikainen kirjoitti joutsenlaulussaan.Lehteä ehdittiin jakaa painettuna 3 500 kappaleen painoksena jäsenille, mutta verkosta sitä ei vieläkään löydä. Puheenjohtajan määräys.Amputoitu lehti ja sen avoimen kapinallinen sisältö käynnistivät Helsingin Suomalaisen Klubin puheenjohtajan vaihdon. Ennustan, että Donald Trump pääsee uudelle kaudelle helpommin kuin Matti Viljanen.Kirjoittaja on kirjailija ja entinen EU-parlamentin jäsen.