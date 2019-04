Kotimaa

Bisquitin kolumni: Sapuskasta huudeltua

Jo yksistään lihannauttijoissa on eroa. On kaikkilihaisia äärikarnivoreja, ja sitten niitä maltillisempia lihansyöjiä, jotka suostuvat panemaan suuhunsa vain kasveja syöviä eläimiä.

ei anna väliaikatietoja, joten vuodenvaihteen yli ratkaisu joka tapauksessa menee. Mutta ihme olisi, ellei lihapuhetta tai ainakin fileejalanjälkeä listalta löydy.No, fileellähän ei oikeasti voi olla jalanjälkeä, sen sanoo jo anatomia. Kyse on tietynlaisesta tavasta puhua.Samalla logiikalla raportoidaan maapallon lämpötilaa nostavista kasvihuonepäästöistäkin, vaikka kasvihuoneiden osuus kyseisessä prosessissa on minimaalinen.Historiallisessa katsannossa voi kyllä ihmetellä punalihavihaan yllyttäjiä. Ettei vaan joku olisi liikkeellä ketunleipä kainalossa.kokemukset ovat ruotsinlaivan noutopöydästä, on ymmärrettävä hairahdus, että ihmispopulaatio koostuu yksinomaan sekasyöjistä.Näin ei suinkaan ole. Toki siinä mielessä voidaan puhua sekasyönnistä, että suuressa kuvassa syöjien joukko on hyvinkin sekalainen.Jo yksistään lihannauttijoissa on eroa. On kaikkilihaisia äärikarnivoreja, ja sitten niitä maltillisempia lihansyöjiä, jotka suostuvat panemaan suuhunsa vain kasveja syöviä eläimiä.mediaa on uskominen, Halla-ahon paluun odottelu on tehnyt jo ennen vaaleja hallitusneuvotteluista poikkeuksellisen hankalat.Syystä on ihmetelty, miksi poliitikot haluavat vasiten hankaloittaa tiedossa olevaa vaikeaa tilannetta vielä lihapuheella.Maailmassa on muutamia perusongelmia, jotka ovat teoriassakin mahdottomia ratkaista, ja eräs tällainen tunnetaan nimellä ruokaympyrän neliöinti.Nimi tulee klassisesta älykkyystehtävästä, jossa nelikulmaisen pöydän ääreen pitää sijoittaa kofeiiniton intolerantikko, eettinen uovokarppaaja, gm-vapaa paleolaktootikko ja punavuorelainen periodivegaani niin, ettei emännältä mene hermot.Puhe älykkyystehtävästä on tietysti siinä mielessä harhaanjohtavaa, että jos emännällä olisi ollut vähänkään älliä päässään, moinen sakki olisi ollut viisasta jättää tykkänään kutsumatta.Ei voi sanoa, että ennen oli paremmin, mutta erilaista oli. Mietitään sitä toista Mestaria, jonka paluuta myös odotellaan, ja joka oli juuri onnistunut ruokkimaan viisituhatta miestä viidellä leivällään ja kahdella kalallaan. Väki oli tyytyväistä, eikä yksikään nurissut, että mitä, eiks oo salaattia!kaikella on tarkoitus sanoa, että jos nykymaailmassa pääsee ruoasta yksimielisyyteen, jotkut hallitusneuvottelut ovat yksi lysti.Usein ongelman tuntuessa ratkaisemattomalta onkin hyödyllistä katsoa asiaa toisesta, jopa päinvastaisesta näkökulmasta.Niinpä kun kysymys on kasvihuonepäästöistä, tarkastelukulman voi kääntää päästöhuonekasveihin. Mitä ne ovat? Onko niitä ylipäätään maapallolla?On, mutta ei luonnonvaraisina, vain teollisina tuotteina. Suomen oloissa tunnetuin päästöhuonekasvi on varmaankin WC Kukka, norjalaisomistuksessa oleva synteettinen päästöhuonevalmiste.Kirjoittaja ei viljele eettisistä syistä lihansyöjäkasveja.