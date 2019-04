Kotimaa

Viikonloppuna sää on vaihteleva: Paikoin yli 10 astetta lämmintä, paikoin pakkasta

Perjantaina sää on Etelä- ja Itä-Suomessa sekä Lapissa monin paikoin aurinkoinen. Länsi-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on monin paikoin pilvistä. Sää on laajalti poutainen, mutta Kainuusta Satakuntaan ulottuvalla alueella voi tulla heikkoja lumi- tai vesisateita.Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy iltaa kohti monin paikoin kaakkoon, Lapissa lounaaseen. Päivälämpötila on maan eteläosassa 8 – 12 astetta, keskiosassa 5 – 10 astetta, pohjoisosassa laajalti 0 – 5 astetta ja Pohjois-Lapissa 0 – 3 pakkasastetta.Lauantaina sää on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen, lännessä ja Lapissa on paikoin vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltaa kohti Pohjois-Lapissa heikot lumisateet ovat mahdollisia.Tuuli on enimmäkseen heikkoa, Lapissa lounaistuuli paikoin kohtalaista. Päivälämpötila on Etelä- ja Länsi-Suomessa 8 – 13, Itä-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 5 – 10 ja Lapissa 1 – 5 astetta.Sunnuntaina pilvisyys lisääntyy koko maassa ja lumisadealue liikkuu Lapin yli pohjoisesta etelään. Tuuli on edelleen enimmäkseen heikkoa, Lapissa koillistuuli kohtalaista ja puuskaista.Päivälämpötila on Etelä- ja Länsi-Suomessa 8 – 12 astetta, Itä-Suomessa 5 – 10 astetta, laajalti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja eteläisessä Lapissa 3 – 8 astetta ja muualla Lapissa 0 – 4 pakkasastetta.