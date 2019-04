Kotimaa

Nyt puhuu 81-vuotias teräsvaari, joka pysäytti 4 ryöstäjää: ”Oli kuin Hartolan kylän Isis-joukko”

Poliisi tutkii parhaillaan törkeää ryöstöä, jonka uhriksi joutunut, paikkakunnalla monien tuntema vanhus puolustautui hurjasti kotiinsa tunkeutuneita miehiä vastaan.Nyt hän kertoo, mitä tiistaiaamuna 19. maaliskuuta hänen mukaansa tapahtui.81-vuotias oli kotonaan noin kello yhdeksän aikaan, kun kuuli oven aukeavan. Oven takana seisoi kommandopipon tapaisella päähineellä naamioitunut mies. Samalla sisään tuli miehen mukaan ainakin toinen mies, joka ryhtyi penkomaan keittiön tavaroita.– Se kun tuli torppaan naamioituneena, niin ensin ajattelin, että meidän kylän miehet pelleilee, mutta se olikin kuin Hartolan kylän Isis-joukko tulossa ryöstämään.– Ukko tuli naamari päässä ja tuijotti kuin leijona. Se oli outo tilanne. Se sanoi, että älä lähde mihinkään.Mies kertoo, että jonkinlaisella rengasraudalla varustautunut tunkeutuja tuli sisään ja ryhtyi sammuttamaan miehen televisiota. Miehen mukaan tunkeutuja vaati kaukosäädintä, mutta siinä vaiheessa hänellä oli jo ”vinkkelirauta kourassa”.– Silloin se hyökkäsi kimppuun ja löi niin, että pää puhkesi. Otin siinä lukua lattialla. Kun heräsin horroksesta, niin se talloi minua. Piti pinnistää vanhat luut ja voimat äärimmilleen, että pääsin ukon alta pois kun se murjoi minua lattiaan ja pieksi kuin vanhaa sikaa.Mies kertoo hyökkääjän olleen jo valmiina lyömään uudelleen, kun hänen onnistui päästä jaloilleen. Jotenkin mies sai poimittua alleen jääneen pistoolin käteensä.– Sitten pyssy puhui ja ukko tunsi lyijyn terävyyden. Olinkin lännen nopein mies, 81-vuotias naurahtaa.Sitten hän vakavoituu.– Ei näistä oikein saisi puhua. Olen kertonut saman jo poliisillekin monta kertaa. Tästä mylläkkä sitten jatkui ja ukko lähti karkuun. Se ilmeisesti luuli sitä leikkiaseeksi, mies sanoo.Poliisi luonnehti vanhan miehen saamia vammoja vaikeiksi ja hengenvaarallisiksi. Nyt hän kertoo voivansa jo paremmin, mutta jonkinlainen sokkitila on yhä päällä.– Kotona lattia on veressä, pöytä on veressä, kaikki on veressä. Sieltä on myös viety tavaroita.Poliisi epäilee ikämiehen kotiin tunkeutuneita neljää miestä törkeästä ryöstöstä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta. Epäillyt ovat syntyneet vuosina 1997, 1997, 1999 ja 2000. 81-vuotias mies ei täsmentänyt haastattelun aikana, mitä muut epäillyt hänen mukaansa tekivät epäillyn ryöstön aikana.81-vuotias pelkää, että hänet leimataan tapauksen myötä murhamieheksi. Hänen mukaansa joissakin lehdissä on jo niin tehtykin. Ammuttu ryöstäjä selvisi luodista hengissä, mutta joutui poliisi kertoo hänen joutuneen pitkäksi aikaa sairaalahoitoon.Poliisi epäilee 81-vuotiasta tapon yrityksestä, mutta tapauksen tutkinnanjohtaja Jari Kiiskinen huomauttaa, ettei poliisi voi ottaa kantaa siihen, onko tilanteessa ollut kyse hätävarjelusta.– Se on syyttäjä, joka arvioi näytön. Viime kädessä tuomioistuin ratkaisee.