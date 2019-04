Kotimaa

Kauhunhetkiä Lahdessa: YES YOU CAN -paitainen mies tulitti konepistoolilla – selitti tapon yritystään hepreall

Kauhunhetkiä Lahdessa: YES YOU CAN -paitainen mies tulitti konepistoolilla – selitti tapon yritystään heprealla Nyt toistetaan : Hämeen poliisin video Lahden konepistoolimiehestä 4.4. 18:38

Miehen mukaan tarkoitus oli ampua vain yksi laukaus.

Lahdessa kesällä 2017 konepistoolilla ammuskellut 30-vuotias mies syyllistyi myös rahanpesuun. Mies sai kaveriltaan repun, jossa oli 82 000 euroa seteleinä. Rahat olivat nätisti nipuissa.



Päijät-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi viime syksynä rahanpesusyytteen, mutta Itä-Suomen hovioikeus arvioi tilanteen toisin ja tuomitsi ammuskelijan ja myös tämän tuttavan törkeästä rahanpesusta.



Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi ammuskelijan,



Raharepun Lehdolle antaneen 31-vuotiaan miehen puolen vuoden ehdoton vankeustuomio nousi vuoden ja kahdeksan kuukauden mittaiseksi ehdottomaksi tuomioksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeudessa ammuskelija ei halunnut tulla kuulluksi, miksi hän ampui konepistoolilla lahtelaisen kerrostalon pihassa kesäyönä ja ketä kohti luotisuihku oli tarkoitettu.



Aseesta lähti kaikkiaan 18 panosta, joista kaksi tunkeutui rappukäytävään. Ovella oli hetkeä aiemmin ollut joku, mutta kuka hän oli, ei ole tiedossa.



Käräjäoikeudessa vaiennut Lehto halusi yllättäen tulla kuulluksi hovioikeudessa. Hän vaati vankeustuomionsa kumoamista ja rahoja itselleen, koska ne olivat hänen kertomansa mukaan omia ja mm. portsarina ansaittuja sekä rahaa, joka oli jäänyt asunnonmyynnistä. Seteleistä ei kuitenkaan löytynyt Lehdon sormenjälkiä, mutta huumausainerikoksista epäiltyjen sormenjälkiä.



Syyttäjän näkemys oli, että rahat olivat peräisin United Brotherhood -nimisen järjestäytyneen rikollisryhmän toimeksi tai hyväksi tehdyistä rikoksista saatua laitonta hyötyä. Hovioikeus oli syyttäjän kanssa samaa mieltä rahojen alkuperästä.



Ammuskelusta Lehto toi esille yksityiskohtia, joista yksi liittyy kielitaitoon ja luetun ymmärtämiseen.



Lehto oli illan aikana juonut alkoholia ja popsinut diapameja. Hän oli käynyt hakemassa keskustassa olevasta varastosta konepistoolin. Hän oli etsinyt tuttavansa raiskaajaa puolustanutta henkilöä, tullut kerrostalon pihaan ja etsinyt oikeaa henkilöä nimitaulusta. Tarkoituksena oli ampua varoituslaukaus, jonka hän halusi etsimänsä henkilön tietoon.



Pihassa oli ollut ihminen, joka näki Lehdon ase kädessä. Henkilö meni kerrostaloon.



Lehto kertoi ottaneensa aseen, jota ei ollut käyttänyt aiemmin. Hänen tarkoituksenaan oli ampua kertatulella, mutta liikkeelle lähtikin sarja.



Syy miksi näin pääsi käymään oli israelilaisessa aseessa ollut teksti. Teksti oli täyttä hepreaa eikä selvinnyt mikä oli sarjatuli- ja mikä kertatuliasento. Oikeuden päätöksen asiakirjoissa on liite israelilaisesta Uzi-konepistoolista.



Hovioikeus ei uskonut kertomusta. Jos kyse oli vain pelottelusta, niin miksi luodit oli ammuttu kohti ovea, oikeus ihmetteli Lehdon puheita. Oikeuden näkemys oli, että ammuskelija oli nurkan takana ja odotti tiettyä henkilöä ja tarkoituksena oli tappaa hänet.



Kateissa on ammunnan kohteen lisäksi myös ampujan käyttämä israelilainen konetuliase.



Itä-Suomen hovioikeus antoi ratkaisunsa keskiviikkona. Muutosta siihen on mahdollista hakea korkeimmasta oikeudesta, jos se antaa valitusluvan.

kesällä 2017 konepistoolilla ammuskellut 30-vuotias mies syyllistyi myös rahanpesuun. Mies sai kaveriltaan repun, jossa oli 82 000 euroa seteleinä. Rahat olivat nätisti nipuissa.Päijät-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi viime syksynä rahanpesusyytteen, mutta Itä-Suomen hovioikeus arvioi tilanteen toisin ja tuomitsi ammuskelijan ja myös tämän tuttavan törkeästä rahanpesusta.Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi ammuskelijan, Olli Aleksi Lehdon https://www.is.fi/haku/?query=olli+aleksi+lehdon , viiden ja puolen vuoden tuomio nousi viiteen vuoteen kymmeneen kuukauteen. Tuomio tuli tapon yrityksestä, törkeästä ampuma-aserikoksesta, tavallisesta ampuma-aserikoksesta ja hovioikeuskäsittelyn jälkeen myös törkeästä rahanpesusta.Raharepun Lehdolle antaneen 31-vuotiaan miehen puolen vuoden ehdoton vankeustuomio nousi vuoden ja kahdeksan kuukauden mittaiseksi ehdottomaksi tuomioksi.Käräjäoikeudessa ammuskelija ei halunnut tulla kuulluksi, miksi hän ampui konepistoolilla lahtelaisen kerrostalon pihassa kesäyönä ja ketä kohti luotisuihku oli tarkoitettu.Aseesta lähti kaikkiaan 18 panosta, joista kaksi tunkeutui rappukäytävään. Ovella oli hetkeä aiemmin ollut joku, mutta kuka hän oli, ei ole tiedossa.vaiennut Lehto halusi yllättäen tulla kuulluksi hovioikeudessa. Hän vaati vankeustuomionsa kumoamista ja rahoja itselleen, koska ne olivat hänen kertomansa mukaan omia ja mm. portsarina ansaittuja sekä rahaa, joka oli jäänyt asunnonmyynnistä. Seteleistä ei kuitenkaan löytynyt Lehdon sormenjälkiä, mutta huumausainerikoksista epäiltyjen sormenjälkiä.Syyttäjän näkemys oli, että rahat olivat peräisin United Brotherhood -nimisen järjestäytyneen rikollisryhmän toimeksi tai hyväksi tehdyistä rikoksista saatua laitonta hyötyä. Hovioikeus oli syyttäjän kanssa samaa mieltä rahojen alkuperästä.Ammuskelusta Lehto toi esille yksityiskohtia, joista yksi liittyy kielitaitoon ja luetun ymmärtämiseen.Lehto oli illan aikana juonut alkoholia ja popsinut diapameja. Hän oli käynyt hakemassa keskustassa olevasta varastosta konepistoolin. Hän oli etsinyt tuttavansa raiskaajaa puolustanutta henkilöä, tullut kerrostalon pihaan ja etsinyt oikeaa henkilöä nimitaulusta. Tarkoituksena oli ampua varoituslaukaus, jonka hän halusi etsimänsä henkilön tietoon.Pihassa oli ollut ihminen, joka näki Lehdon ase kädessä. Henkilö meni kerrostaloon.Lehto kertoi ottaneensa aseen, jota ei ollut käyttänyt aiemmin. Hänen tarkoituksenaan oli ampua kertatulella, mutta liikkeelle lähtikin sarja.Syy miksi näin pääsi käymään oli israelilaisessa aseessa ollut teksti. Teksti oli täyttä hepreaa eikä selvinnyt mikä oli sarjatuli- ja mikä kertatuliasento. Oikeuden päätöksen asiakirjoissa on liite israelilaisesta Uzi-konepistoolista.ei uskonut kertomusta. Jos kyse oli vain pelottelusta, niin miksi luodit oli ammuttu kohti ovea, oikeus ihmetteli Lehdon puheita. Oikeuden näkemys oli, että ammuskelija oli nurkan takana ja odotti tiettyä henkilöä ja tarkoituksena oli tappaa hänet.Kateissa on ammunnan kohteen lisäksi myös ampujan käyttämä israelilainen konetuliase.Itä-Suomen hovioikeus antoi ratkaisunsa keskiviikkona. Muutosta siihen on mahdollista hakea korkeimmasta oikeudesta, jos se antaa valitusluvan.