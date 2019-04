Tuiren, 32, kaula turposi yllättäen, ja diagnoosi oli pahin mahdollinen – lue perheenäidin koskettava kirje omille lapsilleen

Kotimaa

Tuiren, 32, kaula turposi yllättäen, ja diagnoosi oli pahin mahdollinen – lue perheenäidin koskettava kirje om

Tuire Riekkovaara, 32 Viisihenkisen perheen äiti, Längelmäki

10. huhtikuuta sain diagnoosin: minulla oli Hodginin lymfooma.





Suurin muutos on se, että en pidä elämää enää itsestäänselvyytenä.

Pahimpien pelkojen keskellä Tuire Riekkovaara kirjoitti mielessään kirjeen, jonka hän toivoi luettavan hautajaisissaan. Hän julkaisi sen myöhemmin blogissaan. IS julkaisee kirjeen tässä Riekkovaaran luvalla.

Jos minä olisin saanut päättää, olisin jäänyt teidän luoksenne.

Kun vakava sairaus osuu kohdalle, elämän rajallisuus on kohdattava, vaikka ei olisi siihen valmis.Ilta-Sanomat haastatteli vakavan sairauden kohdanneita suomalaisia siitä, miltä tuntui saada diagnoosi ja miten sairaus muutti elämää.Tässä on yhden heistä tarina.”Viime vuoden tammikuussa olin hyvässä kunnossa ja aloittanut pienen kuntoprojektinkin. Yhden päivän aikana vasen puoli kaulastani turposi yllättäen. Kun painelin turvotusta, tunsin sen alla mokkuloita solisluun tietämillä.Google tarjosi diagnoosiksi syöpää. Nettitiedoissa kehotettiin odottamaan hetki ennen lääkäriin menoa, jos turvotus menisikin itsekseen ohi.Viikon kahden jälkeen menin terveyskeskukseen. Lääkärin mielestä turvotus johtui paikallisesta infektiosta, mutta voisin mielenrauhani vuoksi käydä verikokeissa.Kävin verikokeissa kahdesti, molemmilla kerroilla arvot olivat vinksallaan. Kun arvot eivät normalisoituneet, imusolmukkeeni päätettiin ultrata. Selvisi, että ne olivat suurentuneet epänormaalilla tavalla ja niistä otettiin ohutneulanäyte.Viikon päästä lääkäri soitti, että minulla epäillään lymfoomaa. Sain lähetteen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.Se oli hurja puhelu. Vaikka mielessä oli jo pyörinyt kaikenlaista, en olisi halunnut, että pahin vaihtoehto toteutuisi.Mummollani on ollut rintasyöpä, ja olen koko aikuisikäni pelännyt sitä. En kuitenkaan ollut osannut ajatella, että minulle tulisi jokin toinen syöpä.Aloin sairauteni alussa kirjoittaa blogia. Se oli itselleni keino käsitellä asiaa. Jos joku samassa tilanteessa oleva saa siitä apua ajatuksiinsa, blogi on täyttänyt tehtävänsä.10. huhtikuuta sain diagnoosin: minulla oli Hodginin lymfooma. Siinä vastaanotolla istuessani pahin pelkoni helpotti. Tuli fiilis, että nyt hoidetaan tämä asia pois päiväjärjestyksestä.Jo viikon päästä kävin ensimmäisessä sytostaattihoidossa. Kolme päivää sen jälkeen kuntoni romahti täysin ja minusta tuli huonovointinen, väsynyt ja kipeä. Sytostaatti poltti suun limakalvoja ja syöminen ja juominen oli hankalaa. Viikon ajan tuntui, että en selviä hoidoista. Sitten elämä alkoi voittaa.Silti hoitojen jatkuessa olin pitkin kesää aivan voimaton. Jos olin lasten kanssa ulkona, voimat saattoivat kadota aivan yllättäen ja minun piti istua.Mitä pidemmälle sytostaateissa edettiin, sitä paremmin aloin voida. Hoito viimeisteltiin 15 sädehoidolla, joiden ansiosta lymfooman uusiutumisen riski on pienempi.Kaikki hoidot loppuivat syyskuussa ja olen nyt terve. Kävin ensimmäisessä kontrollissa tammikuussa ja seuraava on huhtikuussa. Kontrollit jatkuvat monta vuotta.Kun sairastuin, ajattelin, että se muuttaisi elämääni enemmänkin, mutta perusasiat ovat pysyneet samana.Suurin muutos on se, että en pidä elämää enää itsestäänselvyytenä. Suhtaudun elämään määrätietoisemmin ja tavoittelen unelmiani ihan eri tavalla.””Hei ihanat, rakkaat poikani. Elämäni valot, suurimmat saavutukseni. Muistakaa, että teillä on koko elämä edessä ja maailma avoinna. Tehkää juuri niitä asioita mitä haluatte, kasvakaa isoiksi ja voimakkaiksi, oman arvonsa tunteviksi rohkeiksi miehiksi.Muistakaa, että äiti on aina suojelemassa teidän matkaanne, valvon teitä öin ja päivin, en koskaan päästä teitä silmistäni. Ja vaikka te kaksi pienintä, Venni ja Sulo, ette välttämättä minua kunnolla muistakaan, niin pysyn muistoissanne kuvina. Toivon, että jossain sydämenne sopukoissa pysyn... vaikka ette sitä itse ehkä ymmärrä.Leo, muista että sinusta on mihin vain. Olet äärimmäisen lahjakas ja taitava poika, käytä se hyväksesi, sillä lahjojesi avulla voit päästä minne vain. Älkää lapset koskaan lakatko unelmoimasta ja tekemästä töitä unelmienne eteen, sillä ne kantavat pitkälle ja voitte päästä mihin vain. Käyttäkää lahjat hyväksenne ja uskokaa aina unelmiinne ja itseenne.Te kaikki, muistakaa, että jokaisella synkälläkin pilvellä on kultareunus. Minä istun siellä ja katselen teitä. Olen jokaisessa päivässänne läsnä. Kun sade ripsii ikkunaan tai kasvoihin, se olen ehkä minä, joka kyynelehdin ikävääni.Mutta jokaisen sateen jälkeen tulee kaunis ilma ja kun aurinko paistaa, minä hymyilen yhtä kirkkaasti. Auringonsäteiden lailla tulen luoksenne, tuulen pyyhkäisynä kosketan kasvojanne.Ja kun itkettää, antakaa itkun tulla. Tulee vielä nekin päivät, kun ei enää itketä, kun suru muuttaa muotoaan, eikä ole joka päivä puristamassa rintaanne.Elämä jatkuu, joten tehkää siitä sellainen mikä tuntuu hyvältä, sillä suruun ei saa jäädä roikkumaan. Jokaisesta teistä tärkeästä ja rakkaasta on minulla pala mukanani ja tulen aina rakastamaan teitä.Jos minä olisin saanut päättää, olisin jäänyt teidän luoksenne. Mutta elämä ei aina valitettavasti ole omista valinnoista kiinni. Sen takia muistutan, että eläkää nyt elämäänne täysillä, nauttikaa siitä, älkää kokeko huonoa omaatuntoa, kun huomaatte ensimmäisen kerran, tämän kaiken jälkeen, nauravanne jollekin asialle. Nauttikaa siitä, menkää eteenpäin, menkää eteenpäin minunkin puolestani. Älkää unohtako minua, mutta älkää myöskään missään tapauksessa unohtako elää.Niko. Luvattiin uskoa ja rakastaa, kunnes kuolema meidät erottaa. Muista, että rakkaus ei kuole. Ei nyt, ei koskaan. Pidä hyvää huolta meidän pojista ja itsestäsi. Kiitos tästä matkasta.Rakastan teitä. Ja nyt, pyyhkikää kyyneleenne.Rakkaudella, Tuire”