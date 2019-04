Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Rakkauden puolue

Perussuomalaiset on puolue, jossa sukupuolia on kaksi ja ne molemmat tietävät paikkansa.

Kiva kirjoitus Korkmanin Sixteniltä, mutta hämäräksi jäi, kenelle se oli tarkoitettu. Hesarin lukijat tietävät jo kaiken, koska he lukevat Hesaria, jota ei puolestaan lueta populistisissa liikkeissä, koska lehti on täynnä valeuutisia vatsantoiminnasta ja lesboista. Sitä paitsi Korkmanin etunimessä on X, se ei taida olla edes kunnon suomalainen, vaan Korkkimaasta, jossa ei tiedetä, miltä tuntuu, kun viikon kohokohta on seistä lottokuponkijonossa kaupungissa, jonka nimen asukkaatkin ovat unohtaneet.Eikä se kirjoittanut mitään rakkaudesta.Toisin kuin muut puolueet, Perussuomalaiset on täynnä rakkautta, koska rakkaus on paras puolustus omia pelkoja vastaan.Yhden kerran ne joutuivat rakkaudessaan pettymään, kun Audin takapenkki pehmensi Timo Soinin takapuolen niin, ettei siitä ollut enää ratsastamaan vallankumouksen kärkijoukoissa kohti uutta Suomea.Mutta nyt on onneksi Halla-ahon Jussi. Nam, nam, nam! Todella energisoivaa, että tällaistakin rakkautta voi aikuinen vielä tuntea.Perussuomalaiset on puolue, jossa sukupuolia on kaksi ja ne molemmat tietävät paikkansa.Naisille Halla-aho on ihanasti punasteleva tohtori, jonka joutuu kaksi kertaa pyytämään peremmälle, ota pullaa, riisuudu ihan kokonaan, istu mun sylissä alastomana maailmanloppuun asti.Miehille Halla-aho on se ainoa, joka sanoo ääneen niitä ajatuksia, joita ei saisi sanoa. Saunassa sen kanssa on ihana istua, vaikka se on sielläkin pipo päässä, mutta kun se alkaa halveksia ihmiskuntaa, ei tarvitse halkoja lisätä, viileällä vihallaan Halla-aho saa miehet kuumiksi.Muiden puolueiden johtajista ei tuollaiseen ole. Pekka Haavisto on ennusteissa Helsingin villein rakkausobjekti, mutta helsinkiläisvihreiden rakkaus on luonteeltaan sellaista, että se kohdistuu enemmän omiin tunteisiin kuin muihin ihmisiin.Kun rakkaus on perussuomalaisen kiihkeää, kun sydän pomppii rientäessään äänestyskoppiin, kapasiteettia muista toiminnoista on siirrettävä rakkauteen, ja useimmiten muut toiminnat liittyvät rationaaliseen ajatteluun ja virtsan pidätykseen.Onneksi se ei haittaa, koska uskossa kaikki vahvistaa rakkautta Mestariin sekä varmuutta siitä, että kaikki ovat meitä vastaan, mikä kasvattaa rakkautta vieläkin suuremmaksi.Siksi Mestarin video hävitettiin tarkoituksella Yleltä, MTV3 otsikoi valheellisesti Mestarin viisaudesta, Mestarin puheista on leikattu parhaat palat pois, Mestari on meikattu väärin, Mestari on ylipäätään meikattu, Mestari, Mestari, Mestari, tää järjetön rakkaus ei kuole koskaan.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.