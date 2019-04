Kotimaa

Poliisi löysi poikkeuksellisen suuren kannabis­kasvattamon Tuusulasta – ”Harvoin ovat näin mittavia”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Epäily johti mittavan kasvattamon paljastamiseen





Poliisi takavarikoi Porvoon kiinteistön rikoshyötynä





Kannabiskasvattamojen jäljille Helsingissä