Kotimaa

Poliisin tehovalvonnassa kiinni tuhansia ylinopeuskuskeja – ”Eiköhän tämä riitä yhdelle päivälle”

Twitterissä kritisoitiin, että valvonta järjestettiin talvirajoitusten aikaan, jolloin osassa Suomea on jo kesäkelit.

https://twitter.com/DPasterstein/status/1113477416603783169

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin ajoituksesta tuli palautetta Twitterissä