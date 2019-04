Kotimaa

Aurinkoa, vettä, räntää ja lunta... Torstain sää on vaihteleva

Pohjoisessa tulee niin vesi- kuin lumisadettakin. Selkeintä on toisaalta kaakossa, toisaalta Lapissa luoteesta alkaen.Myös lounaassa pilvisyys lisääntyy. Iltapäivällä aurinkoisinta on Uudeltamaalta ja kaakosta Pohjois-Karjalaan. Vesisateen eteläreuna kulkee Etelä-Pohjanmaan tienoilta Kainuuseen. Pohjoista kohti mentäessä sade on räntää ja lunta. Lapissa sää poutaantuu ja selkenee luoteesta alkaen.Maan etelä- ja keskiosassa ilmavirtaus on edelleen lauha lounainen. Lapissa ilmamassa on jo kylmä, selvimmin tämä näkyy yön ja etenkin huomisaamun lämpötilassa.Yöllä sadealue kapenee ja heikkenee maan keskivaiheilla. Perjantaina päivällä siitä on jäljellä enää runsas pilvisyys Pohjanmaan ja Kainuun tienoilla. Etelämpänä on aurinkoista, kaikkein selkeintä on Lapissa.Lauantaina on laajalti selkeää. Pilveilyä on idässä sekä Pohjois-Lapissa, missä illalla kasvaa heikon lumisateen mahdollisuus. Vuodenaikaan nähden myös pohjoisessa lämpenee ohimenevästi.Euroopassa perjantaina on lännessä viileää ja epävakaista. Varsinkin Espanjaan virtaa viikonlopuksi viileää ilmaa, ja perjantaina siellä sataa paikoin runsaasti. Italian paikoin runsaita sateita tulee perjantaina enää lähinnä maan koillisosassa ja Balkanin rannikolla.