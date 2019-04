Kotimaa

WWF:n Earth Hour Suomessa uuteen ennätykseen – tapahtumaan osallistui 1,7 miljoonaa suomalaista

Vuotuisen Earth Hour -ilmastotempauksen suosio on kasvanut Suomessa, kertoo ympäristöjärjestö WWF Suomi teettämänsä kyselyn pohjalta.

Kantar TNS:n tekemään kyselyyn vastanneista 40 prosenttia ilmoitti osallistuvansa tapahtumaan jollain tavalla. Valojen sammuttaminen oli suosituin tapa.WWF Suomen mukaan tulos on mittaushistorian suurin. Tempaus on järjestetty Suomessa vuodesta 2009.Kysely tehtiin internetpaneelina 31. tammikuuta – 1. huhtikuuta eli pääosin ennen kuin tempaus järjestettiin. Earth Houria vietettiin viime lauantaina 30. maaliskuuta.Kyselyyn vastasi reilut 1 500 ihmistä. Otos on painotettu edustamaan manner-Suomen 15–79-vuotiasta väestöä.WWF:n järjestämä tempaus kiinnitti tänä vuonna huomiota erityisesti ruuan ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin. Lähes kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista oli huomannut tapahtuman, naiset ja nuoret muita useammin.Suomessa monet kaupungit ja muut tahot olivat tapahtumassa mukana. Maailmalla valot sammuivat tunnetuissa maamerkeissä, kuten Sydneyn oopperatalossa ja Eiffel-tornissa Pariisissa.