Kotimaa

Etelässä on tänään poutaa ja lämmintä jopa 10 astetta, pohjoisessa sataa

Etelässä on tänään poutaa ja lämmintä jopa 10 astetta, pohjoisessa sataa

4.4. 4:47

Lapissa ja Koillismaalla on huono ajokeli.

Suomen etelä- ja keskiosissa on tänään poutainen ja enimmäkseen selkeä päivä. Lämpötilat nousevat päivällä Etelä-Suomessa paikoin jopa kymmeneen asteeseen.



Maan pohjoisosaan on puolestaan saapunut yön aikana sadealue, ja Pohjanmaalla, Kainuussa ja suuressa osassa Lappia päivä on sateinen. Alueen eteläosassa sade tulee vetenä ja pohjoisempana lumena.



Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä Lapissa ja Koillismaalla.



Päivälämpötilat ovat Pohjois-Suomessa nollan ja neljän asteen välillä. Pohjois-Lapissa mennään pakkasen puolelle.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.