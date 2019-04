Poikkeuksellinen rikossyyte: Monimiljonääriltä ryöstettiin 50 000 euroa, kannettiin lähes alasti rappukäytävään, syttyi tuleen

Kotimaa

Poikkeuksellinen rikossyyte: Monimiljonääriltä ryöstettiin 50 000 euroa, kannettiin lähes alasti rappukäytävää

Tapahtumat

Seksin

Oikeudessa

Syytetty

Sitten

Kuristamisen

Syyttäjän

Nyt

saivat alkunsa, kun 1980-luvulla syntynyt suomalaismies meni taksilla Helsingin Yrjönkadulle tapaamaan maksullista naista. Hän tuli avaamaan miehelle oven.Kello oli noin 02.45 tammikuisena yönä vuonna 2017.Mies meni huoneistohotellin huoneessa suihkuun.– Hän meni suihkuun ja siellä ollessaan hän kuuli, että asuntoon tuli muitakin henkilöitä, kihlakunnansyyttäjäsanoi Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona.Tämä on todettavissa myös rappukäytävän valvontakamerakuvista. Syyttäjän mukaan huoneistoon tuli kaksi miestä, joista toinen on syntynyt vuonna 1986. Hän istui ainoana syytetyn penkillä Helsingin käräjäoikeudessa keskiviikkona. Toinen mies ja nainen ovat toistaiseksi viranomaisilta kateissa.toivossa huoneistoon tullut suomalaismies käveli kylpytakissa ja rahalaukkunsa kanssa makuuhuoneeseen. Mies laittoi rahalaukun sängyn viereen. Syyttäjän mukaan nainen havaitsi miehen laukussa olleet noin 50 000 euroa, jotka mies oli nostanut tililtään muutamia päiviä aiemmin.Syyttäjän mukaan huoneistoon tullut syytetty näki suomalaismiehen.– Mies sanoi moi, ja hän sanoi viettävänsä seksiyön ystävättäreni kanssa. Ja sanoin sitten, että pitäkää hauskaa, minä lähden pitämään hauskaa ja juhlimaan. Ja silloin tämä mies sanoi, että ole huoleti, hän pitää naisesta hyvää huolta. Hän siis sanoi, että ”pidän hyvää huolta, olen multimiljonääri”, syytetty sanoi oikeudessa.– Sitten hän näytti puhelimen näytöltä tiliä, jossa oli lukematon määrä nollia, syytetty kertoi siitä suomalaismiehestä, jonka hän näki huoneistossa.kävi useaan otteeseen ilmi, että naisen asiakkaalla, suomalaismiehellä on paljon varallisuutta. IS:n tietojen mukaan hän on omistanut lähes 30 miljoonan euron arvosta erään suuryrityksen osakkeita. Toissa vuonna hän sai pääomatuloja yli 600 000 euroa.Palataan asunnon tapahtumiin.väitti lähteneensä keskustelun jälkeen asunnolta takaisin läheiseen ravintolaan. Syyttäjä on eri mieltä.Syyttäjän mukaan syytetty osallistui yhdessä asunnolla olleen toisen miehen ja naisen kanssa suomalaismiehen ryöstämiseen.Suomalaismies huomasi, että ulkomaalaistaustainen kolmikko puki ulkovaatteitaan ylle, ja he tekivät lähtöä. Kertomansa mukaan hän ei ehtinyt harrastaa naisen kanssa seksiä.– Yksi miespuolinen veti mun laukkua. Sanoin, että et koske, mies kertoi oikeudessa.mies huomasi, että hänen yöpöydälle laittamansa valkokultainen panssariketju, jossa oli risti, oli hävinnyt. Miehen mukaan sen arvo on noin 15 000 euroa.Tapahtumat kärjistyivät.Syyttäjän mukaan suomalaismiehen laukkua tongittiin tämän vastusteluista huolimatta. Syyttäjän mukaan uhria tartuttiin kurkusta takaapäin, jonka jälkeen asunnossa ollut mieskaksikko heitti uhrin sängylle.Syytteen mukaan hänen kätensä laitettiin selän taakse ja niihin laitettiin käsiraudat. Syyttäjän mukaan myös miehen jalat sidottiin kylpytakin vyöllä. Syyttäjän mukaan miestä myös kuristettiin.jälkeen miehen kaulalle laitettiin valkoinen liina, joka oli yhdistetty käsirautoihin. Syyttäjän mukaan mies oli tästä johtuen täysin liikuntakyvytön. Tässä yhteydessä häneltä vietiin syytteen mukaan sormessa ollut timanttisormus. Miehen mukaan sen arvo on noin 7 000 euroa.Tämän jälkeen lähes alaston mies kannettiin syytteen mukaan makuuhuoneen takaovesta rappukäytävään, jossa hänet laitettiin istuma-asentoon rappukäytävälle selkä kaidetta vasten. Miehen yllä roikkui ainoastaan kylpytakki.mukaan valmiiksi liikuntakyvytön mies sidottiin rapun kaiteeseen kylpytakin nauhalla. Tämän jälkeen miehen käsissä ja jaloissa olleet sidontaliinat sytytettiin palamaan, syyttäjä sanoi. Mies sai oikeaan sääreen toisen asteen palovammoja.Suomalaismies muutti itse yllättäen kertomustaan oikeudessa. Toisin kuin esitutkinnassa, hän väitti oikeudessa, että olisi itse sytyttänyt sidontaliinat palamaan.Miehen mukaan ”häpeän” tunne oli syynä, miksi hän kertoi asiasta eri lailla poliisille. Hänen mukaansa sidontaliinojen polttaminen oli ainoa keino pois päästä pälkähästä. Käsiraudat hän sai kertomuksensa mukaan irti riuhtomalla. Muuttuneen kertomuksen takia syyttäjä luopui syytteestä polttamisen osalta.Mies pääsi lopulta taksilla tapahtumapaikalta pois, minkä jälkeen hän sai hoitoa vammoihinsa. Syyttäjän mukaan ulkomaalaiskolmikko poistui myöhemmin Suomesta, ja he veivät ryöstämänsä omaisuuden mennessään.syytetyn penkille joutunut mies jäi kiinni, kun hän tuli Suomeen tämän vuoden helmikuussa, jonka jälkeen hänet vangittiin.Syyttäjä vaatii hänelle vähintään 2,5 vuoden ehdotonta vankeutta törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapaudenriistosta sekä huumausaineen käyttörikoksesta. Mies kiistää syytteet huumesyytettä lukuun ottamatta. Huumesyyte liittyy tämän vuoden helmikuun tapahtumiin, kun hänen hallustaan löytyi vähäinen määrä amfetamiinia ja kokaiinia.Helsingin käräjäoikeus antaa asiassa tuomion 16. huhtikuuta. Mies pysyy oikeuden päätöksellä siihen asti vangittuna.