Kotimaa

Katso, kuka antoi rahaa sinun kansanedustajallesi – IS:n jättiselvitys vaalitukien saajista

Ilta-Sanomien

Alla olevasta hakukoneesta löydät tiedot 2010-luvulla vaalitukea saaneista. Tiedot on kerätty eduskuntavaalien 2011 ja 2015 sekä kuntavaalien 2012 ja 2017 osalta VTV:lle tehdyistä ilmoituksista.

