Päivän pituus toi Ähtärin pandoille kiima-ajan – Lumi lähetti selkeitä merkkejä: ”Bambun pureskelu jää tärkeämmän puuhastelun jalkoihin”

pandatalon asukkaat ovat olleet viime aikoina kiinnostuneet muustakin kuin bambusta.Ähtäri Zoo kertoo nimittäin tiedotteessa, että tänä keväänä eläinpuistossa päästiin ensimmäistä kertaa todistamaan jättiläispandapariskunta Lumin ja Pyryn kiima-aikaa.Pandoilla on kiima vain kerran vuodessa, ja tuolloinkin kiima-ajan kesto naaraalla on usein vain noin 36–48 tuntia. Tiedotteen mukaan kiima koittaa yleensä keväällä, kun päivän pituus ylittää 12 tuntia.Pandanaaras ja pandauros viihtyvät yksikseen valtaosan vuotta ja alkavat kiinnostua toisistaan vasta kiima-ajan kolkutellessa ovella.– Pandapariskunta opetti nopeasti Ähtäri Zoon henkilökunnalle, että keväällä pandanaaraan sanavarasto kasvaa kohisten ja jopa bambun pureskelu jää tärkeämmän puuhastelun jalkoihin, Ähtäri Zoon tiedotteessa kuvaillaan.Lumi osoitti ensimmäiset selvät merkit kiima-ajan lähestymisestä kevätpäiväntasauksen tienoilla.– Tämä kävi selväksi muun muassa lisääntyvästä vaeltelusta ja levottomuudesta, korkeista kutsuäänistä, ruokahalun vähenemisestä sekä runsaasta hajumerkkailusta ja vedellä leikkimisestä sekä purossa istuskelusta, tiedote avaa.Kiinnostus ei jäänyt yksipuoliseksi, sillä myös Pyryn kerrotaan selkeästi kiinnostuneen naapurista Lumin suunnalta tulleista viesteistä.Erillään asuva mutta toisensa näkevä pandapariskunta pääsikin useampana päivänä tekemään aiempaa läheisempää tuttavuutta. Parin välissä pidettiin kuitenkin yhä turvaverkko. Tämä siksi, että etenkin Pyryn tarvitsee vielä aikuistua.Tiedotteen mukaan nuorille pandoille on tärkeää päästä viestimään kiima-aikana keskenään tuoksuttelemalla, ääntelemällä ja koskettamalla, koska näin ne voivat opetella aikanaan tositoimissa tarvitsemiaan taitoja.tulevat yleensä sukukypsiksi 4–8 vuoden iässä, urokset tyypillisesti naaraita myöhemmin. 4-vuotiaalle Lumille ja 5-vuotiaalle Pyrylle suvun jatkaminen ei ole kuitenkaan vielä ajankohtaista, sillä pandojen luonnollinen parittelu edellyttää riittävää kypsyyttä.Eläinpuistossa iloitaan Pyryn ja Lumin kiinnostuksesta toisiaan kohtaan, sillä pandojen luonnolliselle lisääntymiselle on parhaat edellytykset, kun yksilöiden välillä on toimivaa pandakemiaa. Suurin osa eläintarhoissa syntyvistä pandan pennuista syntyy yhä keinohedelmöityksen avulla.Suomeen lähetettäväksi pandanaaraaksi ja pandaurokseksi pyrittiin jälkikasvun toivossa valitsemaan toisilleen mahdollisimman sopivat kumppanit.Jin Baobao eli Lumi ja Hua Bao eli Pyry saapuivat Kiinasta Suomeen tammikuussa 2018, ja Ähtärin eläinpuiston pandatalo avattiin yleisölle saman vuoden helmikuussa.Pandat ovat Suomessa vuokralla Kiinalta. Ulkomaiset eläintarhat maksavat pandoista vuokraa, josta merkittävän osan on määrä päätyä Kiinassa luonnonvaraisina elävien pandojen suojelun rahoittamiseen.