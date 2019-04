Kotimaa

Ennakkoäänestys alkoi vilkkaasti – melkein neljännesmiljoona antoi jo äänensä

3.4. 20:15

Äänestäneitä oli iltakahdeksalta 237 000, mikä on 5,6 prosenttia äänioikeutetuista.

Lähes neljännesmiljoona ihmistä on antanut äänensä eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen ensimmäisenä päivänä. Äänestäneitä oli iltakahdeksalta 237 000, mikä on 5,6 prosenttia äänioikeutetuista.



Korkeimmaksi äänestysprosentti on noussut Lapin vaalipiirissä, jossa äänestysprosentti nousi melkein seitsemään.



Neljä vuotta sitten ennakkoääniä annettiin ensimmäisenä päivänä hieman vähemmän. Silloin äänestysprosentti jäi alle viiteen.