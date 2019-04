Hyväksikäyttöringin nuori epäilty kertoo nyt suhteestaan pääepäiltyyn – sanoo poseeranneensa alasti saadakseen metamfetamiinia

Kotimaa

Hyväksikäyttöringin nuori epäilty kertoo nyt suhteestaan pääepäiltyyn – sanoo poseeranneensa alasti saadakseen

Puhelimeen

Hän oli sellainen vanha kylänäijä, jonka kaikki nuoret tiesivät.

Pienellä

Huumeidenkäytön

Muistan, että minulle hän tarjosi metamfetamiinia muutama kuukausi sen jälkeen, kun olin täyttänyt 18.

Mies

Kysyttäessä

Minun kohdallani hän ei olisi pystynytkään siihen fyysisesti. Jos hän olisi yrittänyt pakottaa, jommaltakummalta olisi lähtenyt henki.