Liivijengi United Brotherhoodin huume-, kiristys- ja asejutussa tuomittiin 16 ihmistä – poliisi takavarikoi useita sarjatuliaseita

Liivijengi United Brotherhoodin huume-, kiristys- ja asejutussa tuomittiin 16 ihmistä – poliisi takavarikoi us

Kiristys tyypillistä ydintoimintaa

Pisimmät tuomiot kuudesta reiluun kahdeksaan vuoteen

on tuominnut 16 ihmistä laajassa huume-, ase- ja kiristysjutusssa. Neljää tuomittua lukuun ottamatta oikeus katsoi, että kaikki olivat tehneet rikoksen tai rikoksia osana järjestäytyneen rikollisryhmän United Brotherhoodin toimintaa tai sen nimissä. Näihin lukeutuvat muun muassa kaksi törkeää kiristyksen yritystä ja kaksi törkeää ampuma-aserikosta.Päätekijöiden vuosien vankeustuomioihin johtanut tutkinta alkoi viime vuoden helmikuussa, kun poliisi pääsi jengin Turun-osaston huumekaupan jäljille.Tutkinta laajeni Helsinkiin ja tuomioita jaettiin muun muassa pääkaupunkiseudulta takavarikoiduista tuhansista subutex-pillereistä ja amfetamiinikaupasta, jota tehtiin oikeuden mukaan niin ikään United Brotherhoodin lukuun. Tutkinnassa takavarikoitiin varastosta ja jengin tiloista kymmeniä aseita, muun muassa rynnäkkökivääri, konepistooleja, kiväärejä, haulikoita, pistooleita, ammuksia ja haulikon patruunoita.mukaan United Brotherhood perustettiin keväällä 2010 yhdistämällä tuolloin itsenäisinä toimineet ryhmät Me Olemme Rikollisuuden Eliittiä (M.O.R.E), Natural Born Killers (N.B.K.) ja Rogues Gallery (R.G.). Kaikki näistä ryhmistä oli jo tuolloin todettu lainvoimaisesti järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi. United Brotherhood on valtakunnallinen, ja sillä on osastoja tällä hetkellä Helsingissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Lahdessa, Kouvolassa, Joensuussa ja viimeisten tietojen mukaan myös Oulussa. Hierarkkisella organisaatiolla on ainakin ollut ryhmää johtava neuvosto, ja sillä on poliisin mukaan selkeä johtaja.Helsingin osasto on ollut johtavassa asemassa alusta alkaen. UB on karkeasti ottaen noin 120 hengen organisaatio alajengi Bad Union mukaan luettuna.Yhdessä törkeässä kiristyksen yrityksessä oli kysymys siitä, että yksi jengin jäsenistä epäili kiristyksen uhria ilmiannosta. Uhrin epäiltiin vasikoineen miehestä, jonka kanssa hän sai huumetuomion 2010-luvun taitteessa. Näin ollen neljä jutussa tuomittua alkoivat vaatia United Brotherhoodin nimissä 20 000 euron maksua vasikaksi epäillyltä mieheltä.Uhrin asunnon ulko-ovi hajotettiin kirveellä tai muulla kättä pidemmällä ja mieheltä vaadittiin maksua. Tämä ei kuitenkaan siihen suostunut.Uhri kertoi oikeudessa, ettei ollut ilmiantanut ketään ja oli niukkasanainen asunnon tapahtumista. Hän myös kertoi, ettei ollut itse kutsunut myöhemmin paikalla käyneitä poliiseja asunnolleen.– Kiristyksessä on uhattu vakavanlaatuisella rikoksella, joka vaarantaisi toisen hengen tai terveyden, oikeus totesi.Toisessa törkeän kiristyksen yrityksessä oli kysymys velasta. Kiristyksen uhri oli tuomittu kahden muun miehen kanssa liki 40 000 euron korvaukseen, ja uhri oli luvannut maksaa osansa. Summasta oli kuitenkin erimielisyyttä, ja neljä jutussa tuomittua yrittivät uhrin kanssatuomitun yllyttämänä kiristää uhrilta ja tämän vanhemmilta rahaa jengin väkivaltaista mainetta hyväksikäyttäen.– Teko on tyypillisesti UB:n ydintoimintaa, ja sen tekemisessä on käytetty hyväksi UB:n väkivaltaista mainetta. Tämän vuoksi ei ole lainkaan uskottavaa, että tekijät olisivat tehneet rikoksen muuten kuin UB:n, esimerkiksi omissa nimissään.Pisimmän tuomion, 8 vuotta ja 4 kuukautta vankeutta, sai Miikka Samuli Orädd, 33, muun muassa ampuma-aserikoksista, törkeistä kiristyksen yrityksistä ja törkeästä huumausainerikoksesta. Ville Olavi Sucksdorff, 41, tuomittiin 8 vuoden vankeuteen törkeistä huumausainerikoksista.Henri Juhani Malmström, 25, taas tuomittiin muun muassa kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta kuuden vuoden vankeuteen.Heikki Olavi Malmström, 54, ja Jussi Aleksi Maavuori, 38, tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta 3,5 vuoden vankeuteen. Muiden tuomiot vaihtelivat sakoista vuoteen ja kolmeen kuukauteen vankeutta.