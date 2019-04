Tässä on putki, jonka rikkoutuminen katkaisi liikenteen, kasteli kiinteistöjä ja teki Hämeentiestä hetkeksi joen

Kotimaa

Tässä on putki, jonka rikkoutuminen katkaisi liikenteen, kasteli kiinteistöjä ja teki Hämeentiestä hetkeksi jo

Destia: Maamassat liikkuivat ja hauras putki meni rikki

HSY: Putkesta pääsi tuhansia kuutioita vettä

menee rikki, vahinko voi olla iso. Näin kävi tiistaina Helsingin Hämeentiellä. Vaurioituneesta runkoputkesta tulvi vettä pitkään tiistaina. Liikenne oli suljettuna kokonaan väliltä pitkään tiistaina väliltä Hakaniemen kauppahalli–Neljäs linja.Iso runkoputki oli mennyt rikki Hämeentiellä olevassa työmaamontussa. Kyseessä on vuonna 1889 valmistunut valurautaputki. Vahinkojen laatua ja putken rikkoutumisen syytä on päästy vasta alustavasti arvioimaan.Hämeentien uudistusta tekevän Destian työpäällikkö Seppo Sirola https://www.is.fi/haku/?query=seppo+sirola kertoo, miten kaikki oikein tapahtui tämänhetkisen tiedon mukaan.– Näyttää siltä, että kaivinkone ei ole suoranaisesti osunut putkeen. Todennäköisempää on, että töiden yhteydessä maamassat ovat lähteneet liikkeelle ja samalla iso kivi on osunut hauraaseen putkeen, joka on rikkoutunut, Sirola sanoo.Hänen mukaansa tiistainen vahinko vaikuttaa ainakin välillisesti Hämeentien uudistustöihin.– Vuodon tukkimisen jälkeen päätehtävämme oli se, että kahden–kolmen läheisen rakennuksen kaikkiin yhdeksään kiinteistöosakeyhtiöön saatiin juokseva vesi, hän kertoo.Vettä on valunut todella paljon.– Vuoto alkoi kello 19.08 ja se oli suljettu kello 20.23. Eli vuoto kesti noin tunnin ja 15 minuuttia, Helsingin seudun ympäristöpalvelujen eli HSY:n verkko-osaston johtaja Kia Aksela https://www.is.fi/haku/?query=kia+aksela kertoo Ilta-Sanomille.

Kaksi isoa remonttia menossa

– Putkesta on päässyt tuhansia kuutioita vettä. Vesi on päätynyt viemäreihin, sadevesikaivoihin. Sitä päätyi myös Hakaniemen Kauppahalliin ja kahteen tai kolmeen kiinteistöön, Aksela sanoo.Hän kertoo, että vahinkojen kartoitus on käynnissä. Tässä vaiheessa ei voi arvioida rahallisia vahinkoja.Hakaniemen kauppahallin peruskorjaus alkoi vuoden 2018 alussa ja sen pitäisi valmistua vuonna 2020. Peruskorjauksen aikana hallin toiminta jatkuu keskeytymättä väliaikaisissa tiloissa Hakaniemen torilla.Hämeentietä puolestaan muutetaan Siltasaarenkadun ja Helsinginkadun välillä kevyelle liikenteelle ja joukkoliikenteelle tarkoitetuksi kaduksi.Hämeentien remontti on iso kadun peruskorjaus, koska siinä uusitaan myös raitiotien kiskot sekä kilometreittäin kadun alla olevia putkia ja kaapeleita. Samalla kunnostetaan Sörnäisten metroasemaa. Työt alkoivat 4. maaliskuuta 2019, ja ne valmistuvat Helsingin kaupungin mukaan viimeistään loppuvuonna 2020.