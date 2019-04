Kotimaa

Suora lähetys sisäministeriön infosta: Tällainen on Suomen ”jihadistinen alamaailma”

Suojelupoliisin

Seuraa yltä suoraa lähetystä julkistustilaisuudesta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jihadistiseen





Keskeinen

Jihadistiseen

Ansar al-Islamin

Avainaktivistien





Suomen

Suojelupoliisin