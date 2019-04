Kotimaa

Suora lähetys kello 10: Sisäministeriö julkistaa kaksi uutta tutkimusta jihadismista

4.4. 6:13

Helsingin yliopistossa tehtyjen tutkimusten aiheina on jihadistinen liikehdintä Suomessa sekä Suomeen kohdistettu tai yhdistetty jihadistinen verkkoviestintä.

Suomi on ollut marginaalissa jihadistisen toiminnan kannalta, mutta 2010-luvulla tilanne on alkanut muuttua.



Helsingin yliopisto on tehnyt sisäministeriön toimeksiannosta kaksi aiheeseen liittyvää tutkimusta, joiden aiheina on jihadistinen liikehdintä Suomessa sekä Suomeen kohdistettu tai yhdistetty jihadistinen verkkoviestintä.



Millaista jihadistista toimintaa ja verkostoja Suomessa on ollut 2010-luvulla? Miten Suomi on näkynyt jihadistisessa verkkoviestinnässä? Entä miltä tulevaisuus näyttää tutkimuksen valossa?



Suoraa lähetystä Helsingin yliopistolla järjestettävästä julkistustilaisuudesta voit seurata yllä olevalta videolta kello 10 alkaen.