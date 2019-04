Kotimaa

VR hankki 300 miljoonalla vetureita, joita ei saanut käyttää matkustaja­liikenteessä – nyt lupa voi olla helti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hätäjarrutukset riski matkustajille

Kaksi vuotta ongelmanratkaisua

Pettymys myös VR:lle