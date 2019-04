Kotimaa

KRP:n hyväksikäyttövyyhdin pääepäillyn monet kasvot: lintumies, natsiskini ja kristitty

Lintuharrastajien

1990-luvulla

2000-luvulla

Monet

Keskusrikospoliisin (KRP) tutkimassa rankassa hyväksikäyttövyyhdissä on pääepäiltynä 57-vuotias mies, jolla on ollut elämänsä varrella useita toisistaan poikkeavia ja keskenään ristiriitaisia identiteettejä.Hän on innokas ja aktiivinen lintumies ja luontomatkayrittäjä, joka uppoutui skini- ja natsiaatteeseen. Uskonnollinen kristitty ja kirkkovaltuuston jäsen, joka on osoittanut kiinnostusta saatananpalvontaan tai ainakin sen kuvastoon. Raittiina tunnettu reippailija, joka käytti salaa metamfetamiinia.Ennen kaikkia hän on kuitenkin aiemmalta rikostaustaltaan puhdas kansalainen, joka nyt on tuomittu huumeista ja jota epäillään törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista sekä lapsia esittävän kuva- ja videomateriaalin levittämisestä.KRP:n mukaan tapaus on sikäli poikkeuksellinen, että joidenkin miesten epäillään kuvanneen Suomessa videolle väkivaltaista lasten hyväksikäyttöä. Videomateriaalia epäillään jaetun kansainväliseen levitykseen.Mies itse ei ole toistaiseksi halunnut kommentoida rikosepäilyjä IS:lle. Tiettävästi ainakin osa rikosepäilyistä on kiistetty.yhteisöön pääepäilty tuli 1980-luvulla, parikymppisenä nuorena miehenä. Hän oli oman kotiseutunsa lintutieteellisen yhdistyksen aktiivisimpia jäseniä, joka tunnettiin sosiaalisena, ystävällisenä ja aikaansaavana kaverina.Hän oli mukana yhdistyksensä hallinnossakin. Mies osallistui myös paikallisen lintupaikkaoppaan laatimiseen yhtenä kirjoittajista. Kyseessä oli yhdistyksen juhlajulkaisu.– Tätä nyt esille tullutta on vaikea jopa uskoa todeksi. Tuolloin hän rakentava, valoisa ja hyvähenkinen ihminen, eräs miehen noilta ajoilta tunteva lintuihminen kertoo.Pääepäilty alkoi 1990-luvulle tultaessa järjestää opastettuja lintuvaelluksia Lappiin. Niitä kehutaan hyvin hoidetuiksi ja selkeästi suunnitelluiksi. Mies markkinoi matkoja näyttävillä ilmoituksilla luontoalan lehdissä.– Lintuja nähtiin ja tunnelma oli hyvä.Ennen pitkää mies jätti työnsä oman perheensä perheyrityksessä ja perusti oman liiketoiminnan elämysmatkojen järjestäjänä.miehen elämässä tapahtui siirtymä, joka ulkopuolisen silmin näyttää hämmentävältä. Mies kiinnostui natsihenkisestä skinhead-aatteesta ja lyöttäytyi yhteen pohjanmaalaisten skinien kanssa.Pääepäillyn skinitaustasta on kerrottu IS:lle useista eri lähteistä.– Se tuntui oudolta ja näkyi hänen ulkoisen habituksensa muutoksessa. Hänen pukeutumistyylinsä muuttui. Fjällrävenit vaihtuivat maastohousuihin ja sotilastyylisiin saappaisiin.Hyvänä sanankäyttäjänä mies lähteen mukaan kirjoitti paljon skinien omakustannejulkaisuihin.Hän lähti mukaan myös vaatteiden maahantuontibisnekseen. Yritys tuo maahan skinheadien suosimia vaatemerkkejä. Sillä on ollut Helsingissä kivijalkamyymäläkin, mutta tätä nykyä se myy vaatteita vain verkossa.Pääepäilty on yhä yhtiön hallituksen varajäsen.– En ole ollut hänen kanssaan tekemisissä ties kuinka moneen vuoteen. Häntä ei ole sieltä rekisteristä koskaan poistettu, koska hän on aikoinaan laittanut rahaa kiinni yhtiöön, kertoo vaateyhtiön toimitusjohtaja.pääepäilty on ilmeisesti ottanut jonkin verran etäisyyttä natsipiireihin. Vaateyhtiön tuotteita hän on kuitenkin markkinoinut vielä 2010-luvulla salanimellä varustetussa Facebook-profiilissa, jonka ystäväpiiriin on kuulunut useita natsi- tai laitaoikeistopiirien ihmisiä.KRP:n viime viikon paljastusten jälkeen iso osa kyseisen profiilin FB-ystävistä on kaikonnut. Varsinaiset omat some-kanavansa pääepäilty on sulkenut kokonaan.Kotipaikkakunnalla Pohjanmaalla skinitausta on ainakin joidenkin piirien tiedossa. Huumeista päihtyneenä ollessaan pääepäillyn kerrotaan harrastaneen ”Sieg Heil” -huutelua aivan viime vuosinakin.Pääepäilty näyttäisi viettäneen erikoista kaksoiselämää. Hänet valittiin vuonna 2010 kotiseurakuntansa kirkkovaltuustoon ja -neuvostoon. Tuttujen mukaan uskonnollisuus ei tullut mitenkään yhtäkkiä, vaan on ollut läsnä miehen elämässä nuoruudesta lähtien.Silti miehen tekemiksi epäillyissä hyväksikäyttörikoksissa on KRP:n mukaan viitteitä saatananpalvonnasta. KRP ei ole täsmentänyt selkeästi, onko kyse esimerkiksi satanistisen kuvaston ja symboliikan hyödyntämisestä videotuotannossa vai jostain syvällisemmästä.tutut ovat pitäneet miestä lähes raittiina ulkoilmaihmisenä. Salaa taustalla mies on kuitenkin ostanut, käyttänyt itse ja tarjonnut muille metamfetamiinia. Hänet tuomittiin viime vuonna Helsingin käräjäoikeuden suuressa kristallihuumejutussa vuoden ehdolliseen vankeuteen.Joskus alkoholikin on maistunut. Vuonna 2014 hän sai sakkotuomion rattijuopumuksesta. Hän kärähti pakettiauton ratista 0,49 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa eli noin 1,1 promillen humalassa.