Reijo Ruokasen kolumni: Täyttä soopaa kahdelta suunnalta

jo asetettiin mutta siirtohintojen kasvu on ihan järjetön koko Suomessa. Sähkö on meillä edullista, mutta siirtäminen maksaa ihan mielettömästi.”Näin sanoi keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä maanantaina Ylen ja Kalevan vaalitentissä.Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne oli samaa mieltä. Herrat olivat yhtä mieltä myös ongelman ratkaisusta. Sähköverkkojen pitäisi olla yhteiskunnan omistamia. Se pysäyttäisi siirtohintojen nousun.Kyseessä ei ole puoluejohtajien aprillipila, vaikka aprillipäivä olikin. He olivat ihan vakavissaan, valitettavasti.siirtohintojen nousu ei johdu verkkoyhtiöiden omistuspohjasta vaan siitä, että eduskunta päätti vuoden 2011 Tapani-myrskyn jälkeen, että sähköverkon huoltovarmuus täytyy olla ihan uudella tasolla vuoteen 2025 mennessä. Yli 36 tunnin sähkökatkoksia ei enää saa olla.Eduskunnan päätös aiheutti lakisääteisen paineen investoida sähköverkkoon. Huoltovarmuuden nostaminen säädetylle tasolle onnistuu vain jätti-investoinneilla. Kokonaislasku on yli 8,6 miljardia euroa.Eivät puheenjohtajat Rinne ja Sipilä kuvittele, että yhteiskunnan omistamat verkkoyhtiöt saisivat kaapelia maahaan sen halvemmalla kuin yksityiset yrityksetkään. He tietävät, että suurin osa Suomen noin 80 sähköverkkoyhtiöstä on yhteiskunnan omistamia.He tuntevat myös järjestelmän, jolla sähkön siirtohintoja kontrolloidaan. He tietävät senkin, että yksityiset verkkoyhtiöt eivät ole kaikkein kalleimpia sähkönsiirtäjiä.Miksi he siis luovat mielikuvan siitä, että sähkön siirto halventuisi, jos kaikki sähköverkot olisivat yhteiskunnan omistuksessa?on tietysti vaaleista.Rinne ja Sipilä tarjoavat illuusiota ratkaisuksi ongelmaan, joka on seurausta siitä, että Tapani-myrsky katkaisi sähköt kymmeniltä tuhansilta käyttäjiltä ja osa joutui olemaan ilman sähköä päiväkausia.Vaatimalla sähköverkkojen kansallistamista Rinne ja Sipilä samalla potkivat kokoomusta ja vihreitä, joiden vastuulle sähköverkkojen myynti yksityisille on perustellusti laitettu.Suurimmat yksityiset verkkoyhtiöt ovat Caruna ja Elenia.Ne ovat maksaneet voitoistaan vain vähän yhteisöveroa, kiitos aggressiivisen verosuunnittelun.Yrityksen maksamat verot eivät kiinnosta äänestäjiä yhtä paljon kuin oma sähkölasku. Siksi puheenjohtajat ovat päättäneet puhua puuta heinää.Se on harmi. Äänestäjät ansaitsisivat ainakin sen verran kunnioitusta, ettei heille juteltaisi ihan mitä sattuu vaalien allakaan. Jos joku poliitikko vielä harmittelee sitä, ettei hänen työtään arvosteta, kannattaa ehkä pysähtyä miettimään, olisiko siihen joku järkevä syy.On.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.