Kotimaa

Tiistai on laajalti poutainen ja aurinkoinen – torstaina paikoin 10 astetta lämmintä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pilvisyys vaihtelee, ja sää on aurinkoinen ja poutainen laajalti, Pohjois-Lapissa on pilvisempää ja voi sataa vähän lunta. Lauha lounaistuuli on kohtalaista, Pohjois-Lapissa heikompaa.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4 – 7 astetta, pohjoisosassa 3 – 6 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin lähellä nollaa. Yölämpötila on länsirannikolla nollan vaiheilla, muuten on heikkoa pakkasta.Keskiviikkona on poutaista. Lapissa pilvisyys on runsasta, muuten on aurinkoista. Illalla lännessä pilvisyys lisääntyy. Etelätuuli, Lapissa lounaistuuli on kohtalaista.Sää vähän lämpenee, Yöllä lumisateita liikkuu Pohjois-Lapin yli itään, ja torstaiaamuksi myös muualle Pohjois-Suomeen saapuu lumi- ja räntäsateita lounaasta.Torstaina maan pohjoisosassa on pilvistä ja sataa lunta, räntää tai vettä. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen. Etelässä pilvisyys on vähäisintä. Päivälämpötila vaihtelee etelän ja lännen 7 – 10 asteesta Lapin 0 – 4 asteeseen.