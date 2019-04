IS kävi läpi kantasuomalaisen radikaalin viestit: Tällaisia ovat ”Fatiman” ankarat opetukset – julistaa moniavioisuuden ja aseellisen jihadin puolesta

Kotimaa

IS kävi läpi kantasuomalaisen radikaalin viestit: Tällaisia ovat "Fatiman" ankarat opetukset – julistaa moniav

Hopealusikat kielletty

15-vuotiaalle ratkaisuksi avioliitto

”Oikeaa taistelua asein”

Tutkija: Käännynnäiset usein radikaaleimpia

Jihad on puolustus- ja hyökkäyssotaa. Äitienpäivän juhliminen on syntiä. Musiikin kuuntelusta rangaistaan ylösnousemuksen päivänä kaatamalla korviin sulaa lyijyä.Muun muassa näitä oppeja levitti internetissä kantasuomalainen muslimikäännynnäinen, josta käytämme nimeä ” Fatima https://www.is.fi/haku/?query=fatima ”.Ilta-Sanomat paljasti lauantaina, että Fatima jakoi aviomiehen suomalaisen ”Isis-vaimon” Sannan https://www.is.fi/haku/?query=sannan kanssa ja että hän on yksi Itä-Helsingissä toimineen radikaalin muslimiverkoston johtohahmoista.Fatima vei myös omat lapsensa Syyriaan 2013. Nyt hän vaikuttaa pääkaupunkiseudulla.Noin 20 vuotta sitten muslimiksi kääntynyt Fatima on ollut aktiivinen toimija moskeijoissa, islamilaista kirjallisuutta julkaisevassa järjestössä sekä internetissä.Hän oli yksi ylläpitäjistä Islamtieto.com-sivustolla. Fatima kirjoitti palstalle yli 1 000 viestiä vuosina 2004–2015. Ilta-Sanomat kävi viestit läpi. Syntyi kuva erittäin tiukasta islamintulkinnasta, johon liittyi myös aseellinen taistelu.Palstan alkuaikoina Fatima keskittyi antamaan ohjeita islamin mukaisesta elämästä. Kaikki perustui erittäin kirjaimelliseen tulkintaan Koraanista ja islamilaisesta perimätiedosta eli sunnasta.”Jumala on antanut monia sääntöjä ja neuvonut meitä kaikissa mahdollisissa tilanteissa, jotta voimme elää hyvää ja puhdasta elämää, johon Jumala on tyytyväinen. Jokaisella näillä säännöillä on hyvin looginen vastaus kaikkiin kysymyksiin”, Fatima kirjoitti.Käsitellyt asiat saattoivat olla hyvin arkisia, kuten hopeisten aterimien käyttö (kielletty) tai vakuutusten ottaminen (ei suositeltavaa). Fatima ilmoitti muun muassa äitienpäivän juhlimisen olevan syntiä.”Lapsille ei tule tätä käytäntöä opettaa taikka antaa heidän osallistua ei-muslimi isovanhempien tai muiden sukulaisten järjestämään tapahtumaan.”Myös siitä keskusteltiin usein, onko muslimien sopivaa kuunnella musiikkia. Fatiman mielestä sallittua on ainoastaan uskonnollinen laulu arabialaisen rummun säestyksellä. Hän listasi musiikin kuuntelun muiden syntien joukkoon. Rangaistuskin oli tiedossa.”Ylösnousemuksen päivänä korviin kaadetaan sulatettua lyijyä.”Television viihdeohjelmista Fatima ei piitannut.”Ohjelmat sisältävät nykyajan trendejä, pinnallisuutta, moraalittomuutta, homoseksuaalisuuden hyväksymistä, noituutta, valheita, ennustamista, itsekkyyttä, toisin sanoen kaikkea mitä islam ei edusta ja mitkä menevät tawhiidia, Allahin ykseyttä vastaan.”Palstalla käsiteltiin usein myös avioliittoa ja sukupuolirooleja.Fatima listasi ”99 ominaisuutta, jotka muslimimies haluaa vaimonsa omaavan”. Listaus perustui salafistisen sheikki Salim al-Amryn https://www.is.fi/haku/?query=salim+al-amryn luentoihin. Ensimmäinen ominaisuus oli ”tottelevaisuus Allahia, Lähettilästä ja aviomiestään kohtaan”.Listauksen mukaan naisen tulisi myös olla ”miellyttävä katsoa” ja ”muistaa, että miehen oikeudet ovat suuremmat kuin hänen omansa”. Naisen ”ei tulisi poistua kotoa ilman miehensä lupaa” eikä ”koskaan kieltäytyä mieheltään”.Polygamia herätti palstalla paljon keskustelua. Fatima puolusti miehen oikeutta naida neljä vaimoa.”Polygamiassa on niin monia viisauksia, jos kerran se mainitaan Koraanissa ja lukuisissa kohdissa sunnaa”, Fatima kirjoitti.”Naisten suhdanne miehiin nähden on joidenkin laskennoiden mukaan 9,5 naista yhtä miestä kohtaan. Lukema koostuu kun otetaan kaikki homoseksuaalit, transut, huumeiden käyttäjät, vankiloissa istuvat, hulttiot ym. kykenettömät OIKEIDEN miesten joukoista pois.”Palstalle kirjoitti 15-vuotiaaksi marokkolaiseksi tytöksi esittäytynyt henkilö, joka kertoi tuntevansa syyllisyyttä seurustelusuhteestaan kaksi vuotta vanhempaan muslimipoikaan. Fatima ehdotti ratkaisuksi avioliittoa.”Ei ole suinkaan väärää mennä naimisiin nuorena, toisin mitä länsimaissa ajatellaan.”Vuodesta 2009 lähtien Fatiman viestit saivat uuden piirteen: hän alkoi kirjoittaa yhä enemmän kansainvälisestä politiikasta ja aseellisesta taistelusta.”Siinä vaiheessa kun vihollinen on hyökännyt islamilaiseen maahan, on jokaisella muslimilla oikeus ja velvollisuus sotia, julistaa jihad vihollista vastaan. Sana jihad ei ole vain ensisijaisesti henkistä kilvottelua vaan myös sitä oikeaa taistelua asein ja muilla keinoin”, hän kirjoitti.Fatimaa ärsytti, kun Ylen Muslimielämää-sarjassa annettiin hänen mielestään liian rauhanomainen kuva jihadista.”Islamissa on olemassa kahdenlaista sotaa, jihadiä: puolustussotaa sekä hyökkäävää sotaa. Ja nämä ovat oikeita taisteluja asein eikä suinkaan sielullista kamppailua sisällä asuvan Saatanan kanssa.”Syyskuussa 2010 Fatima vastasi kysymykseen isänmaallisuuden merkityksestä muslimille. Fatiman mukaan muslimien tulisi ensisijaisesti tiedostaa olevansa muslimeita, ei tietyn maan kansalaisia.”Lopullinen pyrkimyshän on Islamissa, että jokainen muslimi tekee maastamuuton paikasta, hijran, jossa syntiä harjoitetaan avoimesti ja muuttaa paikkaan joka on enemmän islamilainen ellei sitten kokonaan Islamilainen emiraatti. Maata, jota nyt tällä hetkellä ei ole olemassa, valitettavasti. Allaah sen meille antakoon. Aamin.”Ulkopoliittisen instituutin tutkijaa Toni Alarantaa https://www.is.fi/haku/?query=toni+alarantaa surettaa lukea Fatiman kirjoittamia tekstejä.– Tulee harmitus siitä, että Suomessa tällaista materiaalia levitetään ja on ihmisiä, jotka tähän ideologiaan uskovat, Alaranta sanoo.Poliittiseen islamiin perehtynyt Alaranta luonnehtii Fatiman kirjoituksia salafistis-jihadistisiksi.Salafismi on äärimmäisen konservatiivinen islamin suuntaus, jonka päämääränä on puhdistaa islam kaikesta maallisesta ja palauttaa uskonto sen alkulähteille. Sen jihadistinen suuntaus sallii väkivallan päämäärän saavuttamiseksi.– Salafeissakin on vähemmistönä joukko, joka katsoo väkivaltaisen toiminnan olevan oikeutettua. Suuri osa salafeista vastustaa väkivaltaa.Alarannan mukaan Suomen muslimeista vain pieni osa allekirjoittaa Fatiman näkemykset.– Puhutaan kourallisesta ihmisiä, hän sanoo.– Monesti käännynnäiset ovat kaikkein radikaaleimpia ja julkisesti aktiivisimpia levittämään oppejaan. Sikäli tämä on oikein esimerkkitapaus.

Pitäisikö suomalaisten olla huolissaan Fatimasta ja hänen hengenheimolaisistaan?

– Niin kauan kuin heidän lukumääränsä on pieni, en näe välitöntä uhkaa. Jo tällaisen materiaalin levittäminen on kuitenkin hyvin surullista.