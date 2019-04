Tämä näky vetää hiljaiseksi – Haminan 100-metriseen jättilipputankoon nousi kaikessa hiljaisuudessa koripallokentän kokoinen Suomen lippu

Kotimaa

Tämä näky vetää hiljaiseksi – Haminan 100-metriseen jättilipputankoon nousi kaikessa hiljaisuudessa koripallok

Tämä ei

Päätös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Mitään

Matka





Sitten





Lipun





Matka