Kotimaa

Somessa huhutaan vaarallisista vaali­julisteista Helsingissä – poliisille ei ole tullut ilmoituksia

Poliisi seuraa sosiaalisessa mediassa liikkuvia huhuja, joiden mukaan Itä-Helsingissä olisi levitetty valevaalijulisteita, joiden alle on kätketty teräviä esineitä.