Kotimaa

Katso naurua hersyvät poliisien aprilli­pilat: tässä on ”huumemuuli” ja ”poliisien uusi univormu”

https://www.facebook.com/itauudenmaanpoliisilaitos/photos/a.743062539070010/2194479620594954/?type=3&theater

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ali-muuli haistaa ruohon ja muut heinät

https://www.facebook.com/Helsinginpoliisilaitos/photos/a.762912817123588/2134277959987060/?type=3&theater