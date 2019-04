Kotimaa

18-vuotias liperiläismies hermostui velka-asiasta – uhkasi veitsellä kauppakeskuksessa Joensuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi sai perjantaina klo 16.49 ilmoituksen, jonka mukaan vartijat olivat ottaneet kiinni 18-vuotiaan liperiläismiehen kauppakeskus Iso Myyssä Joensuun keskustassa.Vartijat kertoivat, että mies uhkaili vartijoita kiinni otettaessa. Poliisille oli tullut tapahtumapaikalla puhumaan kaksi miestä, jotka kertoivat miehen suuttuneen heihin ja uhkailleen veitsellä.Poliisi tiedottaa maanantaina lisää tapahtumista. Esitutkinta on edennyt viikonlopun aikana.Sen mukaan epäilty oli päihtyneessä tilassa.Kaksi nuorehkoa miestä tapasivat rikoksesta epäillyn kauppakeskuksen käytävällä.Miehet olivat keskustelleet vanhasta velka-asiasta. Tämän jälkeen rikoksesta epäilty oli ottanut esille teräaseen ja uhannut sillä toista miestä. Tämän jälkeen epäilty oli lähtenyt pois paikalta.Poliisi on saanut haltuunsa kauppakeskuksen videovalvontamateriaalia.Tallenteista on käynyt ilmi, ettei rikoksesta epäilty yrittänyt lyödä tilanteessa ketään teräaseella, kuten aiemmin oli epäilty.Tämän vuoksi asiaa ei tutkita enää törkeän pahoinpitelyn yrityksenä. Tapausta tutkitaan edelleen laittomina uhkauksina, jotka kohdistuivat sekä vartijoihin että kahteen mieheen. Muilla henkilöillä ei ollut kauppakeskuksessa vaaraa.Rikoksesta epäilty mies on pidätettynä poliisivankilassa. Epäillyllä on jonkin verran rikollista menneisyyttä lähinnä lievistä omaisuusrikollisuudesta. Hän on ollut kuulustelussa yhteistyökykyinen.Esitutkinnassa on vielä suoritettava muutamia kuulusteluja.