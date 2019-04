Kotimaa

Alkuviikolla nautitaan auringosta ja poutasäästä

Sää on alkuviikolla aurinkoinen ja sateet pysyvät vähissä.

Katso lähipäivien sääennuste videolta.

Maanantaina lumikuuroja tulee paikoin iltapäivällä Pohjanmaan tuntumassa, mutta muualla sateita ei ole odotettavissa ja sää on aurinkoinen.Tiistai on koko maassa poutainen ja maanantaita lämpimämpi; koko maassa on odotettavissa 3 – 7 astetta lämpöä iltapäivällä.