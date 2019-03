Ylitarkastaja Kauko Karvaluomelta tyhjentävä kommentti Keski-Suomen trullivalinnasta – näin suomalaisia jekutetaan tänään aprilliuutisilla

Kotimaa

Ylitarkastaja Kauko Karvaluomelta tyhjentävä kommentti Keski-Suomen trullivalinnasta – näin suomalaisia jekute

Juuri nyt

Kiinalaisyritys sijoittaa miljoonia Porin lentokenttään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lahtelaisten negatiivisuudesta kansainvälinen vientituote?

Savonlinnaan norpankouluttajia