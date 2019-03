Kommentti: Lopettakaa läyhääminen yhdestä tunnista – kellojen siirtely ei vaikuta vuorotyöläisen arkeen tippaakaan

Kotimaa

Kommentti: Lopettakaa läyhääminen yhdestä tunnista – kellojen siirtely ei vaikuta vuorotyöläisen arkeen tippaa

Olen eniten riemuissani siitä, että aina kuuden kuukauden välein alkava nillittäminen kesä- ja talviaikaan siirtymisestä loppuu pian pysyvästi.

EU-parlamentti päätti tiistaina kannattavansa kellojen siirtelystä luopumista. Viimeisen kerran kelloa käänneltäisiin alustavalla aikataululla pysyvästi talviaikaan vuonna 2021.Päätös on herättänyt ympärilleen valtavasti keskustelua siitä, pitäisikö siirtelyä sittenkään lopettaa, ja mihin kohtaan aika pitäisi sitten jämäyttää.Kertauksena: pysyvä talviaika tarkoittaisi nykyistä valoisampia aamuja ja hämärämpiä iltoja maaliskuun lopulta lokakuun loppuun. Pysyvä kesäaika tarkoittaisi talviaikaan verrattuna samaan aikaan vuodesta valoisampia iltoja ja hämärämpiä aamuja.Eli yö ja päivä vaihtelisivat vuorokauden aikana vuodenajan osoittamalla tavalla kuten tähänkin asti.Hohhoijaa.Älkää ymmärtäkö väärin, olen täysin siirtelyn lopettamisen kannalla. Mutta oikeasti olen kaikista eniten riemuissani siitä, että aina kuuden kuukauden välein alkava nillittäminen kesä- ja talviaikaan siirtymisestä loppuu pian pysyvästi.Sillä minulle on oikeasti aivan sama, siirretäänkö kelloja vai ei. Totta puhuen en olisi edes huomannut koko asiaa, ellei siitä olisi väitelty viimeisen viikon ajan.Olen kuulunut 17-vuotiaasta asti siihen ryhmään työssäkäyviä, jotka tekevät vuorotyötä. Työvuoroni ovat vuosien varrella alkaneet kaikkiin mahdollisiin vuorokauden aikoihin ja kestäneet muutamasta tunnista kuuteentoista. Epäsäännöllistä työaikaa tai vuorotyötä tekee muuten Suomessa joka neljäs työntekijä.Muun muassa hoiva- ja ravintola-alalla puurtavien työvuorot näyttävät usein siltä, että ne olisi ammuttu kalenteriin haulikolla. Siinä – tai tässä – sekasorrossa ei kellon siirtäminen tunnilla tunnu oikeastaan yhtään miltään.En usko olevani mielipiteeni kanssa yksin, sillä samassa tilanteessa kanssani on jatkuvasti kasvava määrä työssäkäyviä. Jos riittää energiaa valittaa tunnin aikaerosta kerran puolessa vuodessa, oma arkirytmi on oikeasti aika heikolla pohjalla.Joten, möyhättäisiinkö jo jostain olennaisemmasta?