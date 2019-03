Kotimaa

Supo: Suomessa useita radikaaleja islamistisia verkostoja – ”Osa ryhmistä on hyvin järjestelmällisiä”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suojelupoliisille on tuttu ilmiö Ilta-Sanomien kuvaus Suomessa vaikuttavista radikaaleista islamistiverkostoista ja niissä vaikuttavista avainaktivisteista.IS kertoi viikonloppuna, miten Itä-Helsingissä vaikuttaa radikaalin islamin tulkintaa noudattava verkosto. Keskeisessä roolissa on muslimiksi kääntynyt kantasuomalainen nainen Fatima (nimi muutettu). Verkostot ovat harjoittaneet muun muassa värväystoimintaa. Suomesta on lähdetty Syyriaan, ääri-islamistisen Isis-järjestön hallitsemalle alueelle.Suojelupoliisin mukaan Suomessa vaikuttaa joitakin radikaaleja islamistisia verkostoja ja pienryhmiä.– Osa ryhmistä on hyvin järjestelmällisiä, mutta osa on löyhempiä yhteenliittymiä, sanoo suojelupoliisin viestintäasiantuntija Minna Passi https://www.is.fi/haku/?query=minna+passi Ryhmät ja verkostot on otettu huomioon Suojelupoliisin laatimassa terrorismin uhka-arviossa.

Minkälainen turvallisuusuhka verkostot ovat?

– Suojelupoliisilla on hyvä tilannekuva Suomessa vaikuttavista radikaaliverkostoista. Supo tekee terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden seurannassa tiivistä yhteistyötä muiden poliisiyksiköiden kanssa.Passi ei ota kantaa, missäpäin Suomea verkostot toimivat.– Yleisellä tasolla voin kertoa, että terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä asuu eri puolilla Suomea ja luonnollisesti eniten Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa. Henkilöt voivat myös muuttaa paikasta toiseen.Suojelupoliisi käyttää termiä ”terrorismin torjunnan kohdehenkilö”. Joukossa on Passin mukaan monenlaisia henkilöitä. Kaikki eivät välttämättä kuulu verkostoon tai ryhmään.Suojelupoliisin käsitys on, että värväämisyritysten taustalla ovat useimmiten yksittäiset asialle omistautuneet henkilöt. Netti on keskeinen kanava.– Netin ulkopuolella värväys tapahtuu yleensä ihmisten sosiaalisissa piireissä. Siinä saatetaan hyödyntää pitkäaikaista luottamusta ja auktoriteettiasemaa.Uutisten mukaan terroristijärjestö Isis on kokenut tappioita. Se on joutunut vetäytymään kannatusalueiltaan Syyriassa ja Irakissa.Suojelupoliisin mukaan on ennenaikaista sanoa, että Isis olisi kukistunut. Todennäköistä on, että toiminta järjestyy jollain tavalla uudelleen. Ideologia ei ole Supon mukaan sidoksissa kalifaatin olemassaoloon.Suojelupoliisissa on huomattu, että viimeaikaiset tapahtumat ovat vaikuttaneet värväykseen.– Halukkuus konfliktialueelle matkustamiseen on ollut jo jonkin aikaa merkittävästi pienempää kuin konfliktin alkuvaiheessa ja heti kalifaatin perustamisen jälkeen, Passi sanoo.Mahdollisista palaajista ei suojelupoliisilla ole Passin mukaan uutta kerrottavaa.Suomalaiset viranomaiset ovat aiemmin arvioineet, että konfliktialueelta palaajia on parikymmentä.