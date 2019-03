Kotimaa

Viru-keskuksessa pommiuhka – poliisi evakuoi ja eristi keskuksen





Tallinnan keskustassa sijaitsevassa Viru-keskus on eristetty. Paikalla olevan IS:n lukijan mukaan poliisi on myös evakuoinut rakennuksen.– Ilmeisesti jostain pommiuhasta on kyse, lukija kertoo.Postimees-lehden mukaan keskukseen oli lähetetty uhkaava sähköposti. Poliisin tiedottaja Barbara Lichtfeldtin mukaan viranomaiset tarkastavat rakennusta parhaillaan.