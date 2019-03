Matkustajat hortoilivat eristetylle alueelle Helsinki-Vantaalla – jo lähdössä olleen Finnairin Amsterdamin koneen kaikki kyytiläiset marssitettiin uudestaan tarkastukseen

Kotimaa

Matkustajat hortoilivat eristetylle alueelle Helsinki-Vantaalla – jo lähdössä olleen Finnairin Amsterdamin kon

Muutaman matkustajan satunnainen ja omatoiminen hortoilu Helsinki-Vantaan lentoasemalla aiheutti yli tunnin myöhästymisen Finnairin Amsterdamin aamulennolle.Koneen piti aikataulun mukaan nousta kello 8.10, mutta se oli jo alunperin hiukan myöhässä.Lisää seurasi, rutkasti.Matkustajat istuivat jo koneessa, kun kaikki määrättiin sieltä pois. He joutuivat menemään uudelleen turvatarkastuksen läpi.Lopulta kone pääsi nousemaan kello 9.40.Uuden turvatarkastuksen aiheutti muutaman jo turvatarkastuksen läpäisseen matkustajan livahtaminen työmaa-alueelle.– He olivat jo koneessa, kun valvontajärjestelmämme huomasi tämän, ja kone tyhjennettiin, Finaviasta kerrotaan.Työmaa liittyy porttialueen saneeraukseen eli laajennukseen ja se on eristetty umpinaisilla työmaaseinillä, joista kuljetaan ovesta.Ovi on lukossa. Periaatteessa.– Nyt selvitetään, mitä tapahtui, miten he pääsivät sinne.– He saattoivat etsiä tupakointitilaa, se sijaitsi ennen siellä, Finaviasta kerrotaan, mutta lisätään, että kyseessä on valistunut arvaus, ei hortoilleiden henkilöiden todellisiin motiiveihin kiinnittyvä varma tieto.Koska työmaa-alue on turvatarkastamaton alue, jouduttiin tekemään uusi turvatarkastus.Vaikka kyse on periaatteesta, totista totta on myös se, että juuri työmaa-alueilla tavataan yleisesti erilaista tarpeistoa ja astaloa, jotka saattavat väärissä käsissä muuttua tarkoitusperiltään työkaluista aseiksi.