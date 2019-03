Kolme kuoli kolarissa Kiteellä – auton kuljettajaa epäillään erittäin kovasta ylinopeudesta, uhreja ei ole saatu tunnistettua

Kotimaa

Kolme kuoli kolarissa Kiteellä – auton kuljettajaa epäillään erittäin kovasta ylinopeudesta, uhreja ei ole saa

Kolme ihmistä on kuollut henkilöauton ja pienoisbussin kolarissa Kiteellä. Lisäksi yksi henkilö on loukkaantunut vakavasti ja kaksi lievemmin.Loukkaantuneista yhden tila on erittäin vakava ja hän on hoidettavana Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.Poliisi epäilee henkilöauton ajaneen onnettomuushetkellä erittäin kovaa ylinopeutta. Alueella on 80 km/tunnissa nopeusrajoitus. Onnettomuuden aikaan tie oli paljas ja kuiva.Onnettomuus tapahtui Kuutostiellä noin viisi kilometriä Kiteen Tolosenmäestä Joensuuhun päin. Onnettomuuspaikka oli suljettu liikenteeltä, mutta se avattiin noin kello viideltä aamulla uudelleen.Poliisi ei voi tässä vaiheessa kertoa tarkemmin onnettomuudesta tai siihen osallisista sillä kaikkia vainajia ei ole vielä saatu varmuudella tunnistettua.Onnettomuutta tutkitaan rikosnimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuoleman tuottamus.Poliisi pyytää, että onnettomuuden mahdolliset silminnäkijät tai onnettomuuspaikalle pysähtyneet ottaisivat yhteyttä lähimpään poliisiin.Onnettomuuspaikka on pääosin saatu raivatuksi aamun kuluessa. Ajoittain onnettomuus aiheutti liikennekatkoksia tieosuudella, mutta nyt ajoväylät ovat avoimina.