Poliisi meni ottamaan verekseltään kiinni murtovarasta – salolaisen tallin sisältä paljastui viranomaisille vastenmielinen tapahtumasarja

Lounais-Suomen poliisi tiedottaa ottaneensa kiinni nuoren miehen, joka oli Salossa harjoittanut seksuaalista kanssakäymistä hevosen kanssa.Poliisin mukaan mies jäi kiinni itse teossa, ”rysän päältä”. Tarkkaan, teknisesti ottaen, näin ei tiedotteen perusteella kuitenkaan käynyt. Poliisi myöhästyi hiukan.Poliisi meni paikalle saatuaan lauantaina kello 21 ilmoituksen paikalliselta ratsastustallilta, että sinne oli hiippaillut tummiin pukeutunut henkilö. Poliisi alkoi etsiä henkilöä, ja löysi pian tallin ulkopuolelta miehen, joka oli selvästi piilossa.Poliisien mielestä miehen käytös oli ”hyvin erikoista ja salamyhkäistä”. Hänellä oli kädessä yksi kumihanska ja taskuissa useita varahanskoja.Poliisit lähtivät epäilyksissään liikkeelle perusmurtokeikkaolettamasta, mutta sitten tehtiin havainto, joka johti poliisin ajatukset toisaalle, täysin uusille urille.Kumihanskassa oli ulostetta. Eikä siinä kaikki. Ulostetta oli myös hihassa aina kyynärpäähän asti.”Tällöin poliiseille valkeni mistä on kyse. Tilanne muodostui kaikkien kannalta erikoiseksi ja poliiseille jopa vastenmieliseksi”, Lounais-Suomen poliisi tunnustaa tiedotteessaan.Tallista löytyi hevoskarsina, jonka ovi oli auki. Karsinassa oli nuori tamma. Poliisien oli nyt helppo laskea yhteen yksi plus yksi.Poliisilaitoksella asiaa selviteltiin vielä pitkään ennen kuin mies myönsi, millä asialla oli tallilla vieraillut. Ratsastus perinteisessä mielessä ei ollut häntä kiinnostanut.Nuorta salolaismiestä epäillään nyt eläinsuojelurikkomuksesta sekä ”luvattomasta käytöstä”, koska eläin on poliisin mukaan autoon rinnastettava irtainomaisuus lain silmissä.