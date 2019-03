Kotimaa

Pitkäpartainen 78-vuotias mies katosi Kajaanissa – poliisi pyytää havaintoja

31.3. 8:24

Kajaanissa etsitään kotoaan kadonnutta muistisairasta 78-vuotiasta miestä.

Poliisin mukaan mies katosi lauantaina noin puoli neljän aikaan iltapäivällä. Mies on liikkeellä kävellen ja hänellä on mahdollisesti mukana kävelysauvat.



Mies on pituudeltaan noin 180 senttimetriä pitkä ja hänellä on pitkähkö vaalea parta. Miehellä on päällään musta toppatakki ja lippalakki.



Mahdolliset havainnot poliisi pyytää soittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.