Kotimaa

Räntä- ja vesisateet väistyvät, ja alkuviikkoa vietetään aurinkoisissa merkeissä

Iltapäivän puolella pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa ja Pohjois-Pohjanmaalla esiintyy joitain lumikuuroja, myös maan etelä- ja keskiosassa lumikuurot ovat mahdollisia.Illalla koko maassa on selkeää.Päivälämpötila on etelässä +3...+5, maan keskiosassa noin +2 astetta, pohjoisessa nollan paikkeilla, Itä- ja Pohjois-Lapissa -1...-3 astetta.Maanantaina maan etelä- ja keskiosaan ulottuu etelästä korkeapaine ja sää on poutaista ja enimmäkseen aurinkoista. Maan pohjoisosan yli itään liikkuu vähäisiä lumisateita.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa +2...+5 astetta, pohjoisessa nollan tuntumassa, Pohjois-Lapissa on yhä paikoin heikkoa pakkasta.Tiistaina sää vaihtelee puolipilvisen molemmin puolin ja on poutaista suurimmassa osassa maata, pohjoisimmassa Lapissa tulee vähäisiä lumisateita. Sää vähän lämpenee.