Kotimaa

Tässä on oikea lottorivi – täysosumat jäivät haaveeksi, 6+1-tuloksia löytyi

Loton kierroksella 13 oikea rivi onLisänumero onja plusnumeroTällä kertaa lotossa ei ollut täysosumia, mutta 6+1-tuloksia löytyi kaksi kappaletta. Niillä voittaa reilut 96 000 euroa.Veikkauksen mukaan toinen 6+1-tulos oli pelattu Neste Myllykukossa Nurmijärvellä. Toinen voittaja puolestaan on nettipelaaja Pieksämäeltä.Ensi viikolla lottopotissa on 2,4 miljoonaa euroa.7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 96 250,60 e, 6 oikein 1 439,10 e, 5 oikein 41,80 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.(viisinkertaistaa voiton):6+1 oikein 0,00 e, 6 oikein 7 195,50 e, 5 oikein 209,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3+1 oikein 10,00 e, Plus oikein 5,00 e.