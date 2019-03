Isis-alueelle lähteneet noin parikymmentä naista ja 30 lasta olivat verkostoituneet Suomessa – näin lapsia opetetaan ääriajatteluun ”jatkuvuuden varmistamiseksi”

Kotimaa

Isis-alueelle lähteneet noin parikymmentä naista ja 30 lasta olivat verkostoituneet Suomessa – näin lapsia ope

Millainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tätä

Katsauksen

Naisten

Kotona lapset tuli opettaa vihaamaan vääräuskoisia.

Heidän piti oppia arabiaa sekoittuakseen muun yhteisön kanssa.

Heidän piti tottua askeettiseen elämäntyyliin ja kuolemanjälkeisen elämän tavoitteluun.

Heidän tuli pienestä pitäen totuttaa näkemään kotona aseita, räjähteitä ja muita sotilasvarusteita.

Heidän tuli oppia rakastamaan aseellista taistelua, katsella väkivaltaisiakin videoita ja lukea ja kuunnella propagandaa.

Pojille annettiin kouluissa fyysistä ja aseellista koulutusta, tyttöjä koulittiin kodinhoitoon ja nuorella iällä solmittavaan avioliittoon.

Isis

Naisten