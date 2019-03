Kotimaa

Puukotus Helsingin Kurvissa, uhri sairaalaan – poliisi etsii tekijää

30.3. 19:07

Poliisi etsii tekijää.

Kahden henkilön välinen välienselvittely päättyi puukotukseen Helsingin Kurvissa. Poliisin mukaan puukotus tapahtui kello kuuden jälkeen lauantai-iltana.



Uhri on viety sairaalahoitoon, mutta tekijä on yhä kateissa. Poliisi etsii tekijää.



Ilta-Sanomien lukijan mukaan alue on eristetty ja siellä on poliiseja ja ambulansseja.