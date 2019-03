Poliisi varoittaa erityisen härskistä huijauksesta, joka vaanii nettikaupoissa – näin myyjältä lähtee sekä tuote että rahat

Kotimaa

Poliisi varoittaa erityisen härskistä huijauksesta, joka vaanii nettikaupoissa – näin myyjältä lähtee sekä tuo

Poliisi varoittaa netin foorumeilla tapahtuvasta petollisesta kaupankäynnistä.Poliisin mukaan varovaisuutta kannattaa noudattaa, kun toinen osapuoli esimerkiksi keksii erilaisia syitä, miksi ei voi tavata henkilökohtaisesti.”Hyvä olisi myös tutkia myyjäosapuolen myyntihistoriaa tai googlata hänen nimensä tai puhelinnumeronsa. Puskaradioissa ja muilla keskustelufoorumeilla on usein keskustelua petollisista kauppiaista. Jos sama myyjä kuukausi toisensa jälkeen myy samaa mattoa, verhoja tai lakanoita, olisi syytä miettiä onko tavaroita ylipäätään edes olemassa”, poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.Poliisi myös kehottaa harkitsemaan tarkkaan, laittaako tuntemattomalle ihmiselle useita satoja euroja esimerkiksi puhelimesta, jonka olemassa olosta ei ole takeita.”Ostaja voi joutua toteamaan, että maksettuaan 400 euroa puhelimesta myyjä ei enää vastaa viesteihin eikä häntä tavoita, koska nimi ja yhteystiedot eivät pidä paikkaansa. Tai puhelimen saatuaan käy ilmi, että puhelin on operaattorin toimesta suljettu, koska sen alkuperäinen omistaja on ilmoittanut sen varastetuksi.”Poliisi kertoo myös erityisen härskiltä kuulostavasta vedätyksestä, jossa ostaja on ensin tarjoutunut ostamaan arvokasta omaisuutta, kuten kalliin puhelimen tai korun lahjaksi sukulaiselleen. Myytävä tuote on pyydetty lähettämään Italiaan ja ostaja aikoo maksaa ulkomaalaisen pankin kautta.”Kun myyjä on lähettänyt tuotteen ja alkaa kysellä rahojensa perään, tulee hänelle sähköposti pankin sähköpostia muistuttavasta tekaistusta osoitteesta, jossa pyydetään esimerkiksi 200 euron maksua saadakseen rahat itselleen. Rahoja ei koskaan tule, mutta myytävä tuote on menetetty”, poliisi kirjoittaa tiedotteessa.Härkissä huijauksessa myyjää siis pyydetään ensin lähettämään tuote ja perään vielä rahaa, jolla saisi lunastettua maksun itselleen.”Huolehdi siis siitä, ettei rahasi päädy tuntemattoman huijarin tilille ja ettei itsellesi jää kaupasta käteen vain jäljennös rikosilmoituksesta”, poliisi päättää tiedotteensa.