Kotimaa

Poliisi teki mittavan yllätysiskun takseihin pääkaupunkiseudulla – karu tulos

Ajoneuvoa ei ollut merkitty luvanvaraiseen käyttöön 2 kpl

Luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot eivät olleet matkustajan nähtävillä 51 kpl

Kuljettajalla ei ollut voimassa olevaa taksinkuljettajan ajolupaa 2 kpl

Kuljettajalla ei ollut ajopäiväkirjaa 5 kpl

Ajoneuvossa ei ollut taksamittaria 3 kpl

Kuljettajan nimi ei ollut matkustajan nähtävillä 22 kpl

Hintatiedot eivät olleet helposti matkustajan havaittavissa 17 kpl

Kulkuneuvon kuljettamiseen oikeuttava lupa puuttui 2 kpl

Ylinopeus 1 kpl

Epäilty törkeä rattijuopumus 1 kpl

Etsintäkuulutus 2 kpl

Taksilain uudistus

Uusi taksilaki astui voimaan heinäkuun alussa 2018. Nyt poliisi tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen, Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sekä Verohallinnon yhteisvalvonnan tuloksista.Yllätysisku takseihin tehtiin perjantaina 29. maaliskuuta. Valvontaa suoritettiin muun muassa Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä.Havaittujen rikkeiden ja puutteiden määrän perusteella yllätysiskun tuloksia voidaan luonnehtia karuiksi.Valvonnassa tarkastettiin 106 ajoneuvoa, joista 63:ssa oli jotain huomautettavaa.Poliisin mukaan hyvin monessa taksissa havaittiin, että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot tai kuljettajan nimi eivät olleet nähtävillä matkustajalle. Tällaisista puutteista annettiin eniten suullisia huomautuksia.– Tarkastettujen ajoneuvojen määrään suhteutettuna liikennerikosten sekä valvonnassa vastaan tulleiden etsintäkuulutettujen määrä oli yllättävän korkea. Länsi-Uudenmaan poliisin haaviin jäi lisäksi yksi 1,7 promillea alkometriin puhaltanut kuljettaja, jolloin törkeän rattijuopumuksen raja ylittyi, toteaa tiedotteessa ylikomisario Timo Leppälä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.Traficomin johtava asiantuntija Pasi Hautalahti sanoo, että liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen virastolle on tullut jonkin verran ilmoituksia erityisesti siitä, että takseina käytetään ajoneuvoja, joita ei ole rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen.– Nyt toteutettu valvonta vahvisti, että tällaisia ajoneuvoja on liikenteessä ja asiaan pitää kiinnittää huomiota sekä osoitti, että ilmiö ei ole kovin merkittävä.Poliisin mukaan yhteisvalvonnasta on tulossa pysyvä toimintamalli.– Viranomaisten yhteistyössä tekemä valvonta osoittautui hyväksi tavaksi toimia. Yhdellä pysäytyksellä pystyimme tekemään kattavan valvonnan, kun jokainen mukana oleva taho tarkasti samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvat asiat. Tarkoituksemme on tehdä yhteisvalvonnoista pysyvä käytäntö, Hautalahti sanoo tiedotteessa.Uusi taksilaki tuli voimaan heinäkuun alussa 2018. Uudistus vapautti lupien määrän. Kuka tahansa tahansa hyvämaineinen henkilö saa liikennöintiin oikeuttavan taksiluvan, kun suorittaa kuljettajakokeen.Myös melkein mikä tahansa ajoneuvo kelpaa taksiksi, esimerkiksi kuorma-auto, mopoauto tai traktori.Uudistuksen yksi tarkoitus oli madaltaa ammattiin pääsyn kynnystä. Näkyvin muutos on silti ollut hinnoittelun vapaus. Lisäksi asemapaikka- ja päivystysvelvoitteet poistettiin.