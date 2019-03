Kotimaa

Skootteri törmäsi isoon, vauhtia hidastaneeseen mönkijään Kiikoisissa

Sastamalan Kiikoisissa Pirkanmaan ja Satakunnan rajaseudulla tapahtui perjantaina illalla onnettomuus, jossa kaksi skootterilla matkustanutta henkilöä loukkasi itseään.Skootteri oli ajanut Kiikoisten Verstastietä kohti Taitajankujaa. Sen edessä liikkui isokokoinen mönkijä, niin sanottu traktorimönkijä.Hiukan ennen risteystä mönkijä hidasti vauhtiaan, jolloin skootteri törmäsi mönkijän perään. Sekä skootteri että mönkijä vaurioituivat.Ensihoito tarkasti skootterilla ajaneiden tilan.Hätäkeskus sai ilmoituksen kello 20.21.Kiikoinen kuului itsenäisenä kuntana ollessaan Satakuntaan, mutta on ollut vuoden 2013 kuntaliitoksen jälkeen osa Sastamalaa ja Pirkanmaata.Mönkijä on nelipyöräinen yhdelle tai kahdelle henkilölle tarkoitettu moottoroitu maasto- tai liikenneajoneuvo, joka on suunniteltu kulkemaan huonossakin maastossa. Siitä käytetään myös nimitystä ATV, joka tulee englannin kielen sanoista all-terrain vehicle.Mönkijät on tieliikennelaissa määritelty ja eroteltu erilaisiin heimoihin maastomönkijöiksi, maantiemönkijöiksi ja traktorimönkijöiksi. Ajamisen ikärajat ja sallitut enimmäisnopeudet vaihtelevat. Järjestelmä on erittäin monimutkainen. Ravintoketjun huipulla on traktorimönkijälaji, jossa on lukkiutumaton jarrujärjestelmä. Sillä saa ajaa jopa 80 km/t.Mönkijä valittiin Vuoden turhakkeeksi Suomen Luonto -lehden äänestyksessä vuonna 2007.