Kotimaa

Lännen Media: Viittomakielisten hätäilmoitusten kokeilu lykkääntyy syksyyn

Lännen Media: Viittomakielisten hätäilmoitusten kokeilu lykkääntyy syksyyn 30.3. 6:24

Viittomakielisten hätäilmoitusten käyttöönotto lykkääntyy, kertoo Lännen Media.

Kelan, Hätäkeskuslaitoksen, sisäministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön oli tarkoitus aloittaa tänä keväänä vuoden mittainen kokeilu, jossa hätäilmoituksen voi virka-aikana tehdä vammaisten tulkkauspalvelun kautta.



Nyt kokeilua on jouduttu siirtämään syksyyn, koska etätulkkausohjelman käyttämän asiakaskontaktijärjestelmän uusi versio ei ehtinyt valmistua.



Kokeilun tarkoituksena on selvittää, miten etätulkkaus ja tekniikka soveltuvat hätätilanteisiin ja viranomaistoimintaan. Tavoitteena on tarjota suomalaisella viittomakielellä kommunikoivalle henkilölle mahdollisuus tehdä hätäilmoituksia omalla äidinkielellään. Tällä hetkellä hänen on joko pyydettävä soittoapua tai lähetettävä hätätekstiviesti.



Kokeilunkin aikana palvelu on tarkoitettu vain todellisiin hätätilanteisiin.