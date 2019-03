Kotimaa

Eurojackpotin oikea rivi on arvottu – suurin voitto 830 000 euroa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eurojackpotin oikea rivi kierroksella 13/2019 on selvillä. Viisi päänumeroa ovat 4, 9, 15, 24 ja 42. Tähtinumeroiksi arvottiin 8 ja 9.Jaossa oli perjantai-iltana noin 19 miljoonan euron potti. Kun yhtään 5+2-täysosumaa ei osunut kohdalle, nousee potti ensi viikoksi 29 miljoonaan.5+1-tuloksia pelattiin sen sijaan neljä kappaletta. Voitto-osuus oli 830 333,90 euroa. Potit menivät Saksaan, Tanskaan ja Kroatiaan.Myös 5+0-tuloksia pelattiin kuusi kappaletta ja voitto-osuus oli 100 996,30 euroa.Niitä osui Suomessa kahdelle viiden hengen porukalle. Toinen oli pelattu Riihimäen Kontiontien R-kioskilla. Veikkauksen tiedotteen mukaan kyseessä on nettiporukka, jossa pelaajat ovat eri puolilta Suomea.Perjantain Jokerin oikea rivi on 2 0 7 0 2 5 1. Espoolainen nettipelaaja voitti kuusi oikein -tuloksellaan 20 000 euroa.Lomatonnin oikea kaupunki oli New York ja numero 39. Tonneja lähti jakoon 13 kappaletta.