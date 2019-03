Kotimaa

Voimakas tuuli katkonut sähköjä tuhansilta

29.3. 19:00

Tuulen nopeus voi yltyä puuskissa 20 metriin sekunnissa.

Voimakas tuuli on katkonut tuhansilta asiakkailta sähköt Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan voimakas länsituuli on kaatanut yksittäisiä puita laajalla alueella, mikä aiheuttaa sähkökatkoja.



Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulen nopeus voi yltyä puuskissa 20 metriin sekunnissa. Varoitus on voimassa koko pohjoisessa Suomessa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.



Energiateollisuuden sähkökatkokartassa näkyy, että Suomessa on illansuussa yli 2 800 sähkötöntä asiakasta. Eniten sähköttömiä asiakkaita on Suomussalmella ja Lieksassa.